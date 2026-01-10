Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Música, danza, teatro e maxia en Vimianzo ata o mes de maio

Erguerá o pano o día 18 o recital de Antonio Barros e iAlma

O auditorio municipal de Vimianzo acollerá espectáculos para todos os públicos.

O auditorio municipal de Vimianzo acollerá espectáculos para todos os públicos. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Vimianzo aposta por unha programación cultural diversa, de primeira orde e accesible para todos os públicos neste primeiro semestre de 2026. Música, danza, teatro e maxia protagonizarán un amplo abano de espectáculos financiados pola Rede Galega de Teatros e Auditorios da Xunta, o Centro Dramático Galego e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Erguerán o pano Antonio Barros e iAlma co recital Unha viaxe polas grandes voces da canción española o día 18. Teté Delgado e Julio Pereira protagonizarán o día 24 a comedia Entre dos, e o día 30 o Centro Dramático Galego presentará Memorias dun neno labrego. En febreiro, o día 7, a vimiancesa Gala Cernadas e Ernesto Alemán ofrecerán o concerto de violín e piano Ecos do tempo. O día 20, estrearase Nortear de Columna Balteira, froito da residencia artística no auditorio vimiancés.

Completan o programa Teatro do Noroeste con Manual de patronaxe (7 de marzo); Contraproducións con Yo no quiero irme a Francia (día 14); Mago Teto (día 21); o Festival folclórico Foliada do Río Grande (día 28); Trifásico Teatro con Vento metal, (11 de abril); Os Náufragos Teatro con Riazor Ostia (día 18); e Malasombra con O asombro (día 25). Pechará a programación cultural o Centro Coreográfico Gallego, con Transeúnte o día 2 de maio.

