JUICIO
Piden prisión para una carballesa por mantener relaciones sexuales en presencia de su hija de dos años
La Fiscalía solicita además una indemnización de 2.000 € para la víctima
La Audiencia Provincial juzgará el jueves, día 15, a una vecina de Carballo por mantener, "al menos en una ocasión", relaciones sexuales con un varón en presencia de su hija menor, que no superaba los dos años de edad.
Los hechos tuvieron lugar en fecha no determinada, entre los años 2021 y 2022. Según se recoge en el escrito de acusación, la acusada, que convivía en su domicilio de Carballo con sus dos hijos menores, entre los años 2021 y 2022, mantuvo relaciones sexuales con un hombre en presencia de la menor, que estaba sentada en la cama.
En enero de 2024, se acordó, con medida cautelar, la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad de los menores a su padre, así como la guardia y custodia de los mismos.
La Fiscalía solicita para la madre una pena de 1 año de prisión por un delito de exhibicionismo. Además, pide una inhabilitación especial para ejercer "cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad", así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y de comunicarse con sus dos hijos menores.
A mayores, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la menor, en la persona de su representación legal, con 2.000 euros por los "perjuicios" que le ocasionó "con su ilícita acción".
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño
- Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»