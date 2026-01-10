Trazo dispone de un vehículo adaptado para favorecer la inclusión de sus personas mayores y con discapacidad
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, presentó el nuevo transporte junto a la alcaldesa Fina Suárez
Servirá para traslados a programas de estimulación terapéutica, al centro social municipal o a niciativas de respiro familiar
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada de la alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, y de la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, presentó el nuevo vehículo de transporte adaptado con el que contará el municipio gracias a una aportación de la Xunta de Galicia de 50.000 €. Este nuevo recurso (en breve plazo de tiempo a disposición de los usuarios) está destinado a favorecer la movilidad de las personas con discapacidad, mayores y con movilidad reducida del municipio. El objetivo es facilitar que puedan asistir a programas de estimulación terapéutica, iniciativas de respiro familiar o al centro social municipal.
En este sentido, la conselleira destacó que la finalidad es “garantir a igualdade de oportunidades e a inclusión social, evitando un dos males do noso tempo: a soidade non desexada”. Fabiola García ahondaba en que su meta pasa por responder a la dispersión geográfica gallega “creando máis recursos de proximidade no rural e ofrecendo ás persoas maiores e con discapacidade todo o que precisen para poder vivir no lugar que queiran”.
Objeto
El Concello de Trazo empleará este nuevo vehículo adaptado para poder trasladar a personas mayores y con dificultades en la movilidad a citas en servicios públicos como el centro de salud, entre otras necesidades.
