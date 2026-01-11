Premio al IES de Cacheiras: «Buscamos que el alumnado encuentre su sitio»

El IES de Cacheiras (Teo) ha sido reconocido por la Xunta de Galicia por su trabajo relacionado con una de las cuestiones más importantes del panorama educativo: la prevención del acoso escolar y el fomento de la buena convivencia. El centro fue condecorado con el primer puesto del premio ConVivimos y el tercer galardón del premio Tolerancia Cero.

Estos logros reconocen las actuaciones llevadas a cabo en el centro educativo para garantizar un entorno favorable e inclusivo para el alumnado. «Nuestra línea de trabajo consiste en que cada niño encuentre su sitio; por eso, la mayoría de las actividades están dirigidas a la integración del alumnado», constata su directora, Olga Simón.

Las propuestas que han llevado a cabo en estos años son bien recibidas por los estudiantes, ya que, a través de ideas originales aplicadas a diversas formas de entretenimiento, consiguen captar su atención. «Iniciativas como las charlas también son importantes, pero con las actividades de recreo, ocio o deporte se logra que participen casi sin darse cuenta», señala Simón.

Uno de sus proyectos más destacados es el aula de teatro inclusivo, donde los alumnos con necesidades especiales pueden sentirse integrados en el centro a través de la interpretación escénica. «Es un lugar donde los niños pueden ponerse en la piel de otros y donde aquellos que tienen más dificultades sociales se olvidan de ellas», explica la directora.

En descanso

Por otro lado, durante los tiempos de descanso también ofrecen propuestas para impulsar el respeto mutuo mediante los denominados recreos activos, cuyo objetivo es asegurar que todos los estudiantes disfruten de un buen rato en comunidad. «Hacemos torneos de fútbol, ping-pong, baile o baloncesto... Con esto, nuestra meta es conseguir que los niños, tanto los más activos como los más introvertidos, puedan convivir a gusto. Por ejemplo, un alumno tímido puede sentirse incluido probando a hacer de árbitro», indica. Además, llevan años impulsando un taller de estadística, un club de debate y un centro con pictogramas para el alumnado con necesidades especiales.

Olga Simón destaca que la convivencia actual en el IES de Cacheiras es «tranquila», y asegura que la puesta en práctica de este tipo de actividades inclusivas ha conseguido que el ambiente en el centro sea más calmado, cómodo y feliz. «Es como la pescadilla que se muerde la cola: cuando se ofrecen más propuestas, se atrae a cada vez más gente, la comunidad se refuerza y el compromiso crece», explica.

Así pues, la actitud que defiende el instituto frente al acoso escolar es que «hay que prevenirlo antes de que aparezca», advierte la educadora. En este marco, desarrollaron un proyecto de concienciación y sensibilidad en colaboración con la cárcel de Teixeiro. «Consiste en que o alumnado prepare un vídeo especial para as presas e en agasarlle uns libros que piden previamente a través de cartas con dedicatoria». «Despois, imos un día á prisión para levarllos e que os estudantes coñezan o cárcere e pasen un día coas internas», detalla la vicedirectora, Trinidad Pazos.

El orgullo del trabajo colectivo

Estas distinciones otorgadas por el Ejecutivo autonómico al IES de Cacheiras suponen una compensación económica de 5.000 euros (por el premio ConVivimos) y de 2.000 euros (por el premio Tolerancia Cero). Estos reconocimientos, en palabras del centro, son el resultado del esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa y de la Administración local: «Estos premios son posibles gracias a que contamos con un claustro activo, participativo y comprometido con su trabajo, así como con alumnado, familias, ANPA y personal no docente implicados en todo lo que hacemos». «También nos apoya mucho el Concello y la Inspección educativa. Sin ellos sería imposible conseguirlo», defiende la responsable del centro.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se reconoce la implicación del instituto en las iniciativas que desarrolla para fomentar el bienestar emocional y prevenir el bullying, ya que cuenta con una importante trayectoria de éxitos gracias al impacto de proyectos como su aula de teatro inclusivo o su taller de estadística.