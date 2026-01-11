Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión millonaria para que el itinerario peatonal de Carral llegue a Mesón do Vento

Alcanzará la carretera nacional N-550

Beneficiará al trazado del Camino Inglés

La elipse discontinua marca el ámbito de actuación para construir la senda peatonal ordense

La elipse discontinua marca el ámbito de actuación para construir la senda peatonal ordense / Xunta

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

El Consello de la Xunta aprobará el trámite de información pública y el proyecto de trazado para una senda en la carretera AC-542 en Ordesentre As Travesas y Mesón do Vento– este lunes. Y supondrá una inversión de casi 1,2 millones.

La Xunta prevé realizar próximamente la convocatoria de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, se procederá a la redacción del proyecto constructivo, a su supervisión y aprobación, y posterior licitación de la ejecución de la obra. El objetivo de esta intervención, que tendrá un plazo de ejecución de 6 meses, es un nuevo itinerario que sumará una longitud total de 1.780 metros y contará con dos tramos.

Primer trecho

El primer trecho comenzará en el punto kilométrico 19+600 de la carretera, partiendo de la senda existente en el margen derecho, y continuando hasta la acera del punto 20+920. Y el segundo tramo discurrirá por el margen izquierdo, desde el punto 21+000 hasta la glorieta que conecta con la N-550, km 21+380.

Se trata de dar continuidad a la senda ejecutada en el límite de los municipios de Ordes y Carral, en la AC-542, con motivo del paso del Camino Inglés, y conectarla con la N-550, a su paso por la localidad de Mesón do Vento.

