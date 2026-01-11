Inversión millonaria para que el itinerario peatonal de Carral llegue a Mesón do Vento

El Consello de la Xunta aprobará el trámite de información pública y el proyecto de trazado para una senda en la carretera AC-542 en Ordes –entre As Travesas y Mesón do Vento– este lunes. Y supondrá una inversión de casi 1,2 millones.

La Xunta prevé realizar próximamente la convocatoria de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, se procederá a la redacción del proyecto constructivo, a su supervisión y aprobación, y posterior licitación de la ejecución de la obra. El objetivo de esta intervención, que tendrá un plazo de ejecución de 6 meses, es un nuevo itinerario que sumará una longitud total de 1.780 metros y contará con dos tramos.

Primer trecho

El primer trecho comenzará en el punto kilométrico 19+600 de la carretera, partiendo de la senda existente en el margen derecho, y continuando hasta la acera del punto 20+920. Y el segundo tramo discurrirá por el margen izquierdo, desde el punto 21+000 hasta la glorieta que conecta con la N-550, km 21+380.

Se trata de dar continuidad a la senda ejecutada en el límite de los municipios de Ordes y Carral, en la AC-542, con motivo del paso del Camino Inglés, y conectarla con la N-550, a su paso por la localidad de Mesón do Vento.