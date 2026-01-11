Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’

El Ayuntamiento de Silleda hace un llamamiento a la prevención después de detectarse dos robos este sábado que siguen el mismo patrón que otros casos registrados en las últimas semanas en varios municipios, entre los que citan a Teo, Vedra, Boqueixón y A Estrada, siempre con presencia de un coche Volvo.

Así, alrededor de las 19,00 horas, se registraron dos robos en sendas viviendas de un mismo edificio situado en el casco urbano, llevándose joyas y dinero. Los hechos están siendo investigados por la Policía Local y por la Guardia Civil con el apoyo del equipo ROCA.

Más vigilancia

Además, desde el Concello se comunica que ya se incrementó la presencia policial y la vigilancia en el casco urbano, al tiempo que instan a cerrar las puertas con llave y denunciar cualquier movimiento sospechoso de extraños.

Hay que recordar que fueron los vecinos de Teo los que alertaron de entradas en viviendas estos días (esta vez, a través de una ventana) en Rarís, pero también en la zona de Luou, entorno de Cacheiras, así como en Os Verxeles. La indignación popular crecía debido a que los cacos han accedido a casas «ata o día de fin de ano», aportaba otro residente en el entorno. Usar caja fuerte o dejar ropa tendida son algunos de los consejos preventivos que brinda la Policía de Teo .

Otras localidades

Otros lugares donde hubo denuncias a este diario fueron el entorno de Lestedo (Boqueixón) y, en una primera oleada, el alcalde vedrense Carlos Martínez señalaba a localidades «como a propia de Vedra, Trobe ou Santa Cruz de Rivadulla», y posteriormente «en San Xián e Sarandón, onde parece que estiveron a punto de collelos». Al parecer, se llevarían joyas y dinero del interior de los domicilios que antes vigilarían empleando dos turismos: un Mercedes clase A (otras fuentes aluden a un monovolumen o todoterreno) y un recurrente Volvo (que ya identificaron algunos lugareños), ambos con matrículas cambiadas para despistar y en los que se detectaron a, por lo menos, tres sujetos, incluyendo a una conductora.

Por ello, y para poder anticiparse, la Policía de Teo divulgaba medidas físicas como el cierre de puertas y ventanas (pasando siempre la llave), así como «usar temporizadores para la iluminación y/o la radio o tv». Y también ven conveniente que alguien recoja el correo si se va a estar mucho tiempo fuera si se va por un período corto, y dejar ropa tendida.