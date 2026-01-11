Este Nadal toca en Melide: una guía práctica de cómo dinamizar el comercio
Asetem sorteó premios entre sus clientes mediante rifas
La Xunta muestra su apoyo a que se reinvierta en compras
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en la gala de Navidad de la 27ª campaña Este Nadal toca en Melide, de Asetem en colaboración con el Concello melidense. Y allí, destacó que la Xunta seguirá al lado de iniciativas como esta por su capacidad dinamizadora del sector comercial de distintos entornos, en la línea de lo que marca el Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030.
Así, el director xeral señaló que en la gala se sortearon dos premios de 1.000 euros y cuatro de 500 euros entre los clientes agasajados con rifas por sus compras en los establecimientos participantes desde el pasado 1 de diciembre. Como novedad, se sortean también diez vales de 50 € a través de la aplicación móvil de la Asetem, entre todos los tickets subidos desde el 1 de diciembre.
Reinversión
Alén puso de relieve que estos galardones en metálico estén concebidos para invertir de nuevo en el comercio local, dándole al tejido económico de proximidad —dijo— el lugar que merece a la hora no solo de encontrar regalos en fechas como las que vienen de finalizar, sino también en cualquier otra época del año para cubrir las necesidades de las personas consumidoras. Y recordó que la Xunta ya destinó 4 millones a más de 700 negocios (el día 16 se pueden solicitar las de 2026).
