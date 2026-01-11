POLÍTICA MUNICIPAL
O PSOE de Malpica recollerá e levará a pleno as demandas da veciñanza
Programou xuntanzas en todas as parroquias
O PSOE de Malpicaconvocou reunións parroquiais con fin de escoitar de primeira man as demandas, necesidades e inquedanzas dos veciños e veciñas e trasladalas ao pleno municipal.
As xuntanzas darán comezo o domingo 18 no local social de Barizo ás 11.30 horas. A seguinte cita terá lugar o domingo 25 de xaneiro en Buño, no Teleclube, tamén ás 11,30 horas; mentres que o domingo 1 de febreiro a reunión será nas Escolas de Cambre, ás 12.00 horas.
O calendario retomarase o domingo 22 de marzo en Cerqueda, ás 12.30 horas, nas Escolas das Pozacas. Xa no mes de abril, a veciñanza poderá participar na xuntanza do sábado 11 no local social de Mens, ás 11.30 horas; o domingo 19 en Leiloio ás 11.00 horas, nas Escolas da Raxeira; e, por último, o domingo 26 en Vilanova, nas Escolas de Beo, ás 11.30 horas.
