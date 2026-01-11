Rois destina fondos a gasto social y busca llevar la basura a Sogama

El pleno de Rois ratificó por unanimidad la resolución de la alcaldía por la que se aprueba el proyecto para la construcción de la nueva depuradora de Sorribas, a cargo de Augas de Galicia y con un presupuesto de 250.173 euros. Asimismo, se acordó destinar 68.653 € a gasto corriente y otros 8.530 a inversiones del POS+ adicional 1/2026 para financiar gasto sociales extraordinarios.

La suma, 77.183,87 euros, son los que le corresponden a Rois de la aportación provincial del POS+ Adicional 1/2026 para financiar parte de los 569.506,33 euros de la partida prevista para gastos sociales durante el presente ejercicio. El punto fue aprobado con los votos a favor del PP (8) y la abstención de la oposición (3).

Discrepancia

Precisamente, tanto PSdeG como BNG discreparon con el equipo de gobierno en el destino de los 8.530 euros para inversión, al considerar que estos deberían destinarse a la compra de material para uso de las personas usuarias, algo que según la edila de Servizos Sociais, Mercedes Basante, ya cubren las arcas municipales según las necesidades.

Por último, no hubo novedades al respecto de la gestión de la basura, recordando el regidor que Rois ya no pertenece a Serra do Barbanza (sigue con prórroga) y que está buscando una licitación para dicho servicio. Para ello, no descarta llevar los desperdicios a Sogama junto a Pontecesures, Dodro y Padrón.