Cincuenta puestos y recreación de la matanza: llega la Feira do Cocido más enxebre a Lalín

La carpa del cocido de Lalín reunirá este año a más de medio centenar de puestos y se instalará el próximo día 15, con una amplia representación del sector agroalimentario y artesano. En total, participarán 42 solicitantes con 51 estands dedicados a la gastronomía, artesanía y actividad industrial durante un mes. Se trata de un espacio que se consolida como escaparate del producto local y la tradición ligada a la Feira do Cocido, que tendrá como pregonero al médico milagro Diego Rivas.

En cuanto a dicha carpa de productos (de 85x25 metros), la concejala de Turismo, Begoña Blanco, informó de que este año va a suponer «unha das edicións con maior representación dos sectores vencellados á tradición gastronómica e cultural do Cocido».

Mayor peso

Según explicó la edil, el mayor peso de la carpa corresponderá al ámbito de la alimentación, de las carnes y de los productos derivados, con un total de 23 participantes que ocuparán 32 puestos. Se trata, según indicó, de negocios ligados a la elaboración y venta de productos gastronómicos tradicionales, conservas, embutidos y otros alimentos transformados, «que son unha parte esencial da identidade da feira e do atractivo que ofrece ao público visitante».

Junto a este sector, la concejala destacó la presencia de la artesanía, que contará con 15 participantes y 19 puestos, dedicados a diferentes oficios y creaciones artesanales. “A carpa permite dar visibilidade a traballos manuais e pezas elaboradas con técnicas tradicionais, que complementan a oferta gastronómica e reforzan o carácter cultural do Cocido”, señaló Begoña Blanco. La oferta se completa con un puesto de carácter industrial, que contribuye a mostrar otras actividades económicas vinculadas al tejido productivo, «ampliando a visión da feira máis alá do estritamente gastronómico».

Culto al cerdo

Sin salir del culto al cerdo, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 10.30 h, la Casona de Mouriscade acogerá una edición muy especial de la Matanza Tradicional. Por primera vez en la historia, la organización corre a cargo de un área parroquial, la de la Vía da Prata. Las parroquias de Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova se unen bajo esta denominación común para mantener viva una de nuestras tradiciones más singulares.

Más de un centenar de vecinos y vecinas, coordinados por sus pedáneos (Luis Rodríguez Rozas, Botos; Antonio Pereiro Estévez, Donsión; Gumersindo Ferradás López, A Xesta; Manuel García Gómez, Vilanova), ya están trabajando intensamente.

Pregonero de excepción

El cuanto al pregonero, fue el propio alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, quien anunciaba que el cirujano torácico gallego de proyección internacional Diego González Rivas será el encargado de pronunciar el pregón de la 58ª edición de la Feira do Cocido, que se celebrará el 8 de febrero de 2026.

El cirujano Diego González Rivas, pregonero del Cocido de Lalín / Ana Rodríguez

«Contar con Diego González Rivas como pregoeiro é unha honra para Lalín. Representa a excelencia médica galega no mundo, cunha traxectoria marcada pola innovación, a vocación de servizo e o compromiso social. É un exemplo de como a ciencia pode transformar vidas e de como un profesional pode levar o nome de Galicia aos máis altos estándares da medicina global», destacó el regidor.

Y, por otro lado, los interesados en participar en la exposición colectiva EmporcARTE que unirá arte contemporánea y Feira do Cocido, inaugurándose el próximo día 14, tienen hasta el próximo 10 de febrero para anotarse (en el email museo@lalin.gal). Incluye, además, el tradicional cocido de confraternización entre los artistas que deseen asistir, previo pago por comensal de 35 euros. La exposición convivirá con Antón Sobral: o silencio da mar, muestra central del cocido.