Ames prevé construir este año el complejo que cubrirá las demandas deportivas de Milladoiro
Tendrá piscina, gimnasios y parquin por 7,2 millones de euros
El alcalde espera acabar en verano el centro multifuncional
El alcalde de Ames, el socialista Blas García, espera que el Concello «inicie a licitación e as obras durante este ano 2026» de cara a levantar el futuro complejo deportivo de Milladoiro, con piscina, gimnasio y parquin con 68 plazas en la explanada bajo el centro de salud.
El regidor recuerda que en el pleno de diciembre «aprobamos un requisito previo á licitación, que se chama estrutura de custes no que é necesario que cinco empresas do sector faciliten un estudo». Posteriormente, se sacará a exposición pública el proyecto «uns meses» antes de contratar los trabajos de esta dotación.
En cuanto a las características del complejo deportivo de Milladoiro, que costará 7,2 millones, ocupará 6.593 m2 e incluye una piscina de competición climatizada de 25 metros y gimnasios, así vestuarios, solarium y sala de actividades en el ático del nuevo centro, que será gestionado conjuntamente con el de A Telleira.
Multifuncional
Y en cuanto a la otra gran intervención, el multifuncional de Milladoiro, se retomaban los trabajos hace unos días para que, si todo va bien, «no mes de setembro deste ano xa se poderán dar os primeiros cursos de formación para persoas con dificultades de acceso ao emprego», termina.
