A Baña presenta en Santiago una Festa da Filloa da pedra que llegará el 8 de febrero

A Baña acogerá la edición número 22 de su Festa da Filloa da pedra el domingo 8 de febrero, con las tradicionales losas trabajando a destajo y una sesión vermú protagonizada por el Trío Alborada, a la espera de conocer la actuación central.

Todo el contenido artístico y gastronómico de la exaltación será presentado el jueves, 22 de enero, en la Praza de Abastos de Santiago con una degustación. La idea es programar, como en la anterior edición, un concierto de cierre a las 19.00 horas (el año pasado actuaron Fillas de Cassandra), con galas de grupos folclóricos y también actividades y talleres culturales (de mañana y tarde) para toda la familia.

Organización municipal

Hay que recordar que en la edición número 20 se organizó sin la colaboración de los miembros ni las piedras de la Asociación da Filloa da Pedra da Baña, en una versión reducida de un día, como la de este año; y con cursos previos para los encargados de preparar el plato. La noticia era confirmada por la concejala de Cultura Mónica González, que se negaba a valorar los motivos de la entidad barcalesa que, con el apoyo tradicional de la Axencia de Desenvolvemento Local, corría con la organización. "Declinaron organizar e colaborar, negándose a ceder ou alugar as pedras", apuntaba la concejala, sin aportar más datos.

Por estos motivos, la administración bañense tuvo que adquirir sus propias piedras y formar a los voluntarios que se encargaron de preparar el delicioso manjar cuadrado. En la edición 2025 se prepararon unas 10.000 unidades y el cantautor y maestro Alonso Caxade dio el pregón, al tiempo que cedía la canción 'Lume á pedra, festa rachada, viva A Baña, filloa dourada', sumándose a la iniciativa para solicitar la declaración de Festa de Interese Turístico para la Filloa da Pedra da Baña.