Estos son los ganadores de los XXXII Premios de Gastronomía de Galicia
Los restaurantes A de Rosa, de A Pobra, y Terra, de Fisterra, así como la empresa silledense Cortes de Muar, figuran entre los galardonados
Ya se conocen los ganadores de los XXXII Premios de Gastronomía de Galicia, que fueron anunciados este lunes en Lalín en una reunión presidida por el alcalde del municipio, José Crespo.
Los evaluadores, que decidieron todos los vencedores por unanimidad, acordaron conceder el Premio Pepe Solla ao labor de toda unha vida dedicada á gastronomía al Restaurante A de Rosa, situado en A Pobra do Caramiñal.
Por otro lado, el Premio ao profesional que máis se distinguira na potenciación da Cociña Galega fue para el Restaurante Terra, ubicado en Fisterra.
El ganador del Premio á empresa ou entidade que máis contribuíu á promoción da gastronomía galega e dos produtos gastronómicos galegos fue Distribuciones Discarlux-José Portas, mientras que el Premio ao pequeno produtor galego recayó en la empresa silledense Cortes de Muar. El jurado designó también como ganador del Premio á adega ou empresa vitivinícola a Forjas del Salnés (Pontevedra).
Los galardones se entregarán junto al XXII Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro el viernes 30 de enero en la Gala do Cocido, que se celebrará en el Lalín Arena y será retransmitida por la TVG.
