Bello ve un «antes e despois turístico» en Valga con la nueva piscina, playa fluvial y zona verde

Avanza la transformación de la Lagoa Porto Piñeiro y de su entorno en un espacio de referencia para el esparcimiento, el ocio y el turismo. Y lo hace con la ejecución, en paralelo, de tres obras: la creación de una playa artificial más una piscina, la renaturalización de la zona norte y la continuación de las sendas para peatones y ciclistas. “É unha obra na que temos postas grandes expectativas, xa que pode marcar un antes e un despois a nivel turístico para Valga”, apunta el alcalde, José María Bello.

Al mismo tiempo, el regidor subraya que estas mejoras tendrían una influencia positiva en la economía local y en el empleo, especialmente en sectores como el comercial, hostelero y empresarial. Así, y desde que en 2023 dio comienzo este ambicioso proyecto de recuperación de la antigua mina de extracción de arcilla, son alrededor de tres millones de euros los que se han invertido o están en fase de ejecución. Y todo ello sin comprometer la estabilidad de las arcas municipales, puesto que el Concello no tuvo que aportar ninguna cantidad. El 100 % de estos fondos fueron gestionados por el equipo de gobierno ante diferentes administraciones.

Primera fase

La primera fase contó con un presupuesto de 500.915,47 euros, financiados por la Diputación de Pontevedra. Se habilitaron los primeros tramos de sendas ciclables y peatonales en la zona sur de la laguna, se instaló mobiliario urbano, se creó un parque infantil y se plantaron árboles frutales y otras especies autóctonas. Ya entre 2024 y 2025 se ejecutaron los trabajos de colocación del cierre de seguridad perimetral por valor de 366.188,60 euros, financiados por la Xunta y la Diputación.

Obras en el entorno de la Lagoa de Porto Piñeiro, en Valga / Concello

Y actualmente están en ejecución la creación de la citada playa artificial, con un presupuesto de 575.000 euros provenientes de fondos del programa europeo Next Generation, gestionados a través del geodestino turístico Mar de Santiago.

Terrenos adyacentes

En cuanto a la construcción de una piscina y acondicionamiento de los terrenos adyacentes, costará 902.000 euros de la Diputación Provincial. Y, además, se está gestionando una nueva subvención por valor de casi un millón de euros, avanza el alcalde. Su clave, asegura, pasa porque “non gastamos nin un euro de fondos municipais, o que nos permite manter uns dos impostos máis baixos entre os concellos galegos e seguir executando melloras en saneamento, abastecemento, asfaltados ou alumeados”.

En concreto, para la pavimentación de carreteras se destinarán más de 360.000 euros «e están a piques de contratarse melloras no abastecemento e no saneamento por máis de 108.000 euros», concluía el mandatario local.