Puesta a punto de todas las vías amesanas de la aldea de Barreiro
Se adjudicó a la empresa Alcomte Galicia SL por un importe de 167.121,11 euros
En el núcleo se renovará por completo el pavimento, y en los accesos se reparará
La junta de gobierno de Ames acaba de adjudicar las obras de pavimentación de los viarios de la aldea de Barreiro, parroquia de Bugallido, a la empresa Alcomte Galicia por un importe de 167.121,11 euros.
Sufragado con cargo ao POS+ 2025, se proyecta un nuevo pavimento en el núcleo compuesto por 15 centímetros de hormigón con mallazo sobre zahorra, con franjas de granito en los márgenes.
Y para el resto de los viarios, a lo largo de un total de 735 metros divididos en cuatro trechos de 250x3,50, 130x4,50, 65x3,50 e 290x4,00, y en 125 metros cuadrados de sobreanchos y abanicos existentes, se proyecta la reparación del pavimento con tratamiento asfáltico y riego y sellado en la toda a plataforma, previa reparación de baches y perfilado de mordientes con grava y tratamiento asfáltico semiprofundo.
Seis proyectos
El edil de Obras, el socialista Gustavo Nieto, reseña que «este proxecto forma parte do POS+ 2025. No POS principal inclúese a execución de seis proxectos por valor de 1.073.870 euros. Neste caso vaise a executar un proxecto que recolle a pavimentación dos viarios da aldea de Barreiro, en Bugallido. É importante o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños das parroquias do rural» amesano.
