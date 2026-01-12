Puesta a punto de todas las vías amesanas de la aldea de Barreiro

La junta de gobierno de Ames acaba de adjudicar las obras de pavimentación de los viarios de la aldea de Barreiro, parroquia de Bugallido, a la empresa Alcomte Galicia por un importe de 167.121,11 euros.

Sufragado con cargo ao POS+ 2025, se proyecta un nuevo pavimento en el núcleo compuesto por 15 centímetros de hormigón con mallazo sobre zahorra, con franjas de granito en los márgenes.

Y para el resto de los viarios, a lo largo de un total de 735 metros divididos en cuatro trechos de 250x3,50, 130x4,50, 65x3,50 e 290x4,00, y en 125 metros cuadrados de sobreanchos y abanicos existentes, se proyecta la reparación del pavimento con tratamiento asfáltico y riego y sellado en la toda a plataforma, previa reparación de baches y perfilado de mordientes con grava y tratamiento asfáltico semiprofundo.

Seis proyectos

El edil de Obras, el socialista Gustavo Nieto, reseña que «este proxecto forma parte do POS+ 2025. No POS principal inclúese a execución de seis proxectos por valor de 1.073.870 euros. Neste caso vaise a executar un proxecto que recolle a pavimentación dos viarios da aldea de Barreiro, en Bugallido. É importante o mantemento e acondicionamento das rúas urbanas e dos camiños das parroquias do rural» amesano.