Recuperan el viejo cruceiro estradense de Guimarei que llegaron a sustituir por otro de madera
Fue derribado hace cuatro años por una pala excavadora
El regidor destaca el apoyo de los vecinos y la Consellería de Cultura
Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada, participó con los vecinos de la parroquia de Guimarei en las celebraciones que, a pesar de no incluir procesión, sirvieron para celebrar la reconstruccción de su cruceiro, derribado hace 4 años.
El percance ocurrió durante las maniobras que realizaba en la zona una pala, «e desde que se produciu o accidente, os veciños puxeron todo o seu empeño en garantir a súa recuperación», aportan desde el Concello.
Bajo custodia
Las piezas fueron retiradas y acopiadas en los almacenes municipales, agradeciendo Louzao la «disposición da Consellería de Cultura e súa imprescindible axuda». Así, el regidor medió ante la Xunta para conseguir fondos. Y el cariño local hacia esta cruz de piedra fue tan grande, que hasta se dispuso una de madera temporal.
