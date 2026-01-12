Sigüeiro-Vende entrega 5.000 euros en vales de compra y una cesta

La Asociación de Comerciantes de Sigüeiro-Vende, en colaboración con el Concello de Oroso, acaba de entregar los premios correspondientes a la campaña de 'Navidad Mercar no comercio local ten premio', una iniciativa destinada a incentivar las compras en los establecimientos de proximidad durante las fiestas.

El acto contó con la participación del alcalde de Oroso, Alex Doval –quien aplaudió la labor dinamizadora de la patronal–, y representantes de la asociación, que hicieron entrega de una cesta navideña y de más de 5.000 euros en vales de compra, que podrán emplearse en los comercios participantes hasta finales de mes (concretamente, hasta el 31 de enero).

Impacto directo

Doval, destacó que “accións como esta demostran que apoiar o comercio local ten un impacto directo na economía do noso pobo e axudan a manter vivo o tecido comercial de Sigüeiro”. Y añadió también que “cada compra realizada aquí é unha aposta polo emprego, pola proximidade e polo futuro de Oroso”.