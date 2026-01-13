Más de 40.000 visitas para la edición más exitosa en los treinta años del Belén de Valga

Se han superado: tras seis semanas de apertura ininterrumpida, desde el 30 de noviembre, el Belén Artesanal en Movemento de Valga clausuró su edición navideña 2025-2026 con más de 40.000 visitantes que, además, se sumaron a la celebración de su 30 aniversario como el nacimiento de este tipo más grande de Galicia.

Y que, para la Asociación Amigos do Belén, el evento se desarrolló de forma inmejorable. «Para min foi a mellor edición, en todos os sentidos», señala la presidenta, Mari Carmen Castiñeiras. Y añade que «esta impresión é xeral» entre los demás miembros del colectivo promotor del nacimiento.

Al hilo, se calcula que más de 40.000 personas pasaron por el local de Campaña para ver el montaje. «Houbo colas enormes que chegaron, nalgunhas fins de semana, a unha hora e media de espera, e incluso as houbo tamén en días de semana», comenta la presidenta. Por ejemplo, en el puente de la Constitución, la media de visitantes por día osciló entre los 2.000 y 3.000; y este pasado domingo, día de la clausura y con la Navidad ya finalizada, siguieron llegando autobuses con excursionistas.

Pero, más allá de las cifras, Mari Carmen Castiñeiras se refiere a las buenas sensaciones y opiniones que esta edición despertó entre los visitantes. «Moitos coincidiron na vistosidade que lle dá á montaxe o emprego de céspede artificial» en lugar de musgo natural, un cambio que se introdujo hace unos años, impelido también por cuestiones medioambientales.

Famosos y allegados

Además, la presidenta explica lo gratificante que fue para la asociación la emoción con la que reaccionaron algunos personajes representados en el Belén o familiares y allegados. Ejemplos como el de la campeona del mundo de gimnasia, Melania Rodríguez, que se acercó en los primeros días de apertura a ver su figura; o la viuda del fallecido actor gallego Xabier Deive. «Aos tres días de abrir chamounos para agradecer a homenaxe que lle fixemos e contoullo á tamén actriz Gloria Rico, que veu a visitarnos».

Otro ejemplo fue el de familiares de Super Piñeiro, que también quisieron acercarse a ver su figura; o un sobrino del peluquero Rupert, que «contaxiounos a todos a súa emoción» cuando vio a su tío representado en el nacimiento. «Todo isto compensa o traballo realizado», concluye Castiñeiras.

Y la realidad es que las cifras divulgadas de afluencia pueden incluso mejorar ya que, para quienes no tuvieron ocasión de visitar el Belén durante esta Navidad, aún tienen otra oportunidad de hacerlo, ya que hasta el mes de septiembre se seguirán recibiendo visitas en grupo solicitando cita a través del teléfono 630 95 25 15.

Ames despide las fiestas

El Ayuntamiento de Ames puso el punto final a la programación de Nadal con un balance muy positivo, en términos de participación y afluencia, y hasta 35 actividades.

Entre los datos más destacados figuran las más de 2.100 bolsas repartidas en las Prebadaladas para otros tantos vecinos, las casi mil familias que participaron en las visitas de Papá Noel y de los personajes Disney, o las 1.200 personas que se subieron al tren de Nadal tanto en Bertamiráns como en el Milladoiro. Se calcula que casi 900 personas se sumaron a la Fiesta de Fin de Año. Por fin, hasta 1.800 familias disfrutaron de las fiestas en los pabellones tras las cabalgatas.

Como cierre de la programación de Nadal 2025, el viernes tuvo lugar a actuación del violinista Anxo Gómez, seguida el sábado por un Concerto de Reis con las corales locales.