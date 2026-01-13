Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de autobusesRadares en SantiagoObras en LavacollaMensaje SergasEl tiempo
instagram

O xornalista Armando Requeixo gaña o 'Álvaro Cunqueiro'

O xurado distinguiu o seu traballo sobre o autor de Mondoñedo como gastrónomo

Armando Requeixo

Armando Requeixo / Marta G. Brea

Xan Salgueiro

Lalín

O xornalista, crítico literario e investigador Armando Requeixo Cuba foi o gañador do XXXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro polo artigo O contemplador de estrelas. Álvaro Cunqueiro, gastrónomo. O galardón, dotado con 4.000 euros, seralle entregado o 31 de xaneiro durante a Gala da Gastronomía de Galicia.

O xurado concedeu o galardón por unanimidade, destacando a alta calidade literaria do texto, así como a súa capacidade para afondar con rigor e sensibilidade na figura de Álvaro Cunqueiro, poñendo en valor a súa faceta como gastrónomo e a súa estreita relación coa identidade culinaria e cultural de Lalín. O traballo propón un percorrido pola obra do autor mindoniense desde unha perspectiva xornalística e ensaística que combina divulgación, análise literaria e memoria gastronómica.

O premio está convocado polo Concello de Lalín, en colaboración coas asociacións gastronómicas galegas, e consolidouse ao longo das súas trinta e dúas edicións como unha das principais distincións do xornalismo gastronómico a nivel estatal. Na mesma sesión, celebrada no Concello de Lalín, o xurado acordou conceder o Premio ao Mellor Traballo Académico, dotado con 1.000 euros, ao estudo Masa e zaragallada, realizado por Antón López Eiroa, Javier González Rodríguez e Abraham Rodríguez Santamaría, polo seu destacado labor xornalístico, así como polo coidado tratamento gráfico e polo desenvolvemento da reportaxe multimedia.

Reunión do xurado do XXXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro

Reunión do xurado do XXXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro / Cedida

O xurado do XXXII Premio Nacional Álvaro Cunqueiro estivo presidido por José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín, e contou como vogais con Martín Fernández Vizoso, directivo da Asociación de Periodistas de Galicia; os xornalistas Alberto Barciela Castro e Xosé Ramón Pousa Estévez; Belén Xestal Ares, comunicadora; María José Imia Vázquez, representante de Turismo de Galicia; Alba Silva Rodríguez, vicedecana da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC; e Begoña Blanco Blanco, concelleira de Turismo de Lalín. A secretaría do xurado correu a cargo de Inmaculada Vilariño Vázquez, do gabinete de comunicación do Concello de Lalín.

Un dos críticos literarios galegos más recoñecidos

Armando Requeixo, doutor en Filoloxía, é un dos críticos literarios galegos máis recoñecidos da actualidade. Desenvolveu unha ampla traxectoria como investigador, ensaísta e divulgador cultural, con especial atención á literatura galega contemporánea e, moi particularmente, á obra de Álvaro Cunqueiro, sobre a que publicou numerosos estudos e artigos ao longo da súa carreira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
  2. Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
  3. Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
  4. Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
  5. El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
  6. El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija
  7. Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’
  8. Santiago contará con dous novos radares: un estable no Restollal e un novo no túnel do Hórreo

El compostelano Borja Iglesias, víctima de insultos homófobos en Sevilla: "Que raro, si esto en el fútbol nunca pasa"

El compostelano Borja Iglesias, víctima de insultos homófobos en Sevilla: "Que raro, si esto en el fútbol nunca pasa"

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Las mejores estufas eléctricas para calentar tu casa rápido, segura y con bajo consumo

Las mejores estufas eléctricas para calentar tu casa rápido, segura y con bajo consumo

La camiseta térmica para mujeres que arrasa por retener el calor cuesta solo 12 euros

La camiseta térmica para mujeres que arrasa por retener el calor cuesta solo 12 euros

Ni magnesio ni colágeno: este es el suplemento que retrasa el envejecimiento y acaba con la flacidez

Ni magnesio ni colágeno: este es el suplemento que retrasa el envejecimiento y acaba con la flacidez

Agenda Hobonichi: cómo funciona y qué tienen de especial para ser un auténtico fenómeno en redes

Agenda Hobonichi: cómo funciona y qué tienen de especial para ser un auténtico fenómeno en redes

No te pierdas las mejores ofertas de Amazon hoy: desde un 20 hasta un 77 % de descuento

No te pierdas las mejores ofertas de Amazon hoy: desde un 20 hasta un 77 % de descuento
Tracking Pixel Contents