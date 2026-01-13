A Baña reserva dos millones para viales, traídas y saneamientos con fondos propios y de la Diputación

El Ayuntamiento de A Baña ejecutará a lo largo del año 2026 un conjunto de obras con una inversión global de dos millones de euros, con iva, para la mejora de las infraestructuras municipales con fondos propios y de la Diputación.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el acondicionamiento del vial de Lañas al lugar do Pazo, en Cabanas, por 299.900 euros, que tendrá continuidad con la mejora del tramo que va desde el propio Pazo hasta el límite municipal con Dubra, con una partida adicional de 94.800 euros.

Capa de rodadura

También renovarán la capa de rodadura desde Liñares hasta A Carballeira, por más de 382.000 euros, y se reforzará el firme en el trayecto que une Nantón con Buchaín (137.400 euros). En lo que respecta a la parroquia de Suevos, el Concello actuará en la vía de Marcelle a Reguenco (casi 190.000 €), completando este bloque con las mejoras en los viales de San Cibrán (139.900 euros) y de O Busto, en Ordoeste (96.100 €).

Y en el ámbito de los servicios básicos, ampliará el abastecimiento para Nantón (160.200 euros), y mejorará el saneamiento en Liñares y San Salvador (177.700 euros), sin olvidar la traída y renovación del firme en Seoane (160.900 euros) y la red de abastecimiento de O Barro (114.700 euros), así como la mejora del PAI, por 19.900 €.