PROYECTO
El caolín de Laxe, clave en la Segunda Guerra Mundial, recobra protagonismo
Cavisa quiere reactivar la mina, activa entre 1920 y 1982, y los vecinos recelan del plan
La sociedad Caolines de Vimianzo, S.A.U. (Cavisa) impulsó un proyecto para reactivar la antigua mina de caolín de Coéns (Laxe), que se mantuvo activa desde 1920 a 1982, y que registró una intensa actividad durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran demanda generada y a la gran calidad del mineral del yacimiento laxense.
La empresa viene trabajando en dicho proyecto desde 2011, cuando solicitó los derechos mineros del yacimiento Don Sebastián nº 7147. Los sondeos de la compañía han constatado que en el área de explotación de la antigua mina hay un yacimiento de caolín, con potencias de hasta 25 metros.
El plan de explotación contempla la apertura de dos unidades de explotación. La superficie máxima prevista de alteración por las labores mineras será de 29.744 m2, según recoge el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado.
El proyecto de reactivación de la mina ha generado preocupación entre los vecinos, que han constituido la Plataforma contra a mina de Coéns, que el pasado sábado celebró su primera asamblea para informar a la ciudadanía.
Javier Vidal, uno de los miembros de dicha plataforma, asegura que el principal recelo vecinal viene motivado por la cercanía del área de explotación minera a las viviendas de Coéns. «Unha está a só 35 metros e outra a uns 50 metros». Además, les preocupa la posible generación de ruídos y nubes de polvo, dado que se trataría de una explotación a cielo abierto, así como la habilitación de dos puntos de vertido de materiales de desecho «que se ubicarán tamén moi preto das casas», añade.
Unos posibles perjuicios que, a juicio de los afectados aparecen «maquillados» en el estudio de impacto ambiental, «que reflexa que a afección é de case cero».
El colectivo ha impulsado una campaña de recogida de firmas, prevé presentar alegaciones y demandará también un posicionamiento del gobierno local al respecto del proyecto minero.
Regeneración de la zona
Por su parte, la directora de Cavisa, Cecilia Trancón, asegura que «a empresa atenderá as preocupacións da veciñanza» y señala que «no proxecto xa están contempladas todas as medidas para que non se vexan afectados».
La de Coéns es, añade, «unha explotación pequena, e non se empregará ningún tipo de explosivos, como se di».
Además, explica, «a zona será restaurada e rexenerada na súa totalidade, incluída a parcela da antiga explotación, que quedará mellor do que está agora».
Recuerda que Cavisa llevá más de 40 de años desarrollando su actividad en la zona, concretamente en Vimianzo, y es una empresa comprometida con el territorio. «A maioría dos 50 traballadores son desta comarca», concluye.
La producción en 1942 rondó las 6.500 toneladas
El caolín laxense destacaba, según la Cámara Mineira de Galicia, por su excelente calidad, lo que permitía su uso tanto para cerámica fina como para carga en la industria del papel. Además, «Laxe define uno de los tres tipos de yacimientos de caolín que existen en Galicia. El caolín tipo Laxe supone el 85% del gallego», destacan.
Se explotaron dos yacimientos: uno en Fenllido, a la entrada de la capital municipal, y el de Coéns. En 1930 la sociedad Kaolines de Lage, S.L. se hizo cargo de la explotación de caolín, que se mantuvo hasta 1982.
Hasta 1930, las minas no disponían de lavadero «y el caolín se enviaba por barco fundamentalmente a la fábrica de Loza de San Claudio en Asturias para usar sus instalaciones de lavado, así como para reenviarlo a la Papelera Española, en Pasajes (Guipúzcoa)», según la Cámara Mineira.
Kaolines de Lage instaló una planta de tratamiento en las inmediaciones, con objeto de evitar los costes que suponía el transporte de estériles (arenas y micas). Isidro Parga Pondal, natural de Laxe, se hizo cargo en 1938 de la dirección de esta empresa.
En 1942, la demanda se disparó debido a las dificultades de abastecimiento durante la Segunda Guerra Mundial, y la producción llegó a 6.429 toneladas, contabilizándose 102 obreros.
En 1944 se construyó un tranvía aéreo, de 4,6 kilómetros, para mover el mineral desde el yacimiento Don Basco, de Coéns, hasta la planta de tratamiento de Laxe.
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija