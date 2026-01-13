El caolín de Laxe, clave en la Segunda Guerra Mundial, recobra protagonismo

La sociedad Caolines de Vimianzo, S.A.U. (Cavisa) impulsó un proyecto para reactivar la antigua mina de caolín de Coéns (Laxe), que se mantuvo activa desde 1920 a 1982, y que registró una intensa actividad durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran demanda generada y a la gran calidad del mineral del yacimiento laxense.

La empresa viene trabajando en dicho proyecto desde 2011, cuando solicitó los derechos mineros del yacimiento Don Sebastián nº 7147. Los sondeos de la compañía han constatado que en el área de explotación de la antigua mina hay un yacimiento de caolín, con potencias de hasta 25 metros.

El plan de explotación contempla la apertura de dos unidades de explotación. La superficie máxima prevista de alteración por las labores mineras será de 29.744 m2, según recoge el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado.

El proyecto de reactivación de la mina ha generado preocupación entre los vecinos, que han constituido la Plataforma contra a mina de Coéns, que el pasado sábado celebró su primera asamblea para informar a la ciudadanía.

Javier Vidal, uno de los miembros de dicha plataforma, asegura que el principal recelo vecinal viene motivado por la cercanía del área de explotación minera a las viviendas de Coéns. «Unha está a só 35 metros e outra a uns 50 metros». Además, les preocupa la posible generación de ruídos y nubes de polvo, dado que se trataría de una explotación a cielo abierto, así como la habilitación de dos puntos de vertido de materiales de desecho «que se ubicarán tamén moi preto das casas», añade.

Unos posibles perjuicios que, a juicio de los afectados aparecen «maquillados» en el estudio de impacto ambiental, «que reflexa que a afección é de case cero».

El colectivo ha impulsado una campaña de recogida de firmas, prevé presentar alegaciones y demandará también un posicionamiento del gobierno local al respecto del proyecto minero.

Regeneración de la zona

Por su parte, la directora de Cavisa, Cecilia Trancón, asegura que «a empresa atenderá as preocupacións da veciñanza» y señala que «no proxecto xa están contempladas todas as medidas para que non se vexan afectados».

La de Coéns es, añade, «unha explotación pequena, e non se empregará ningún tipo de explosivos, como se di».

Además, explica, «a zona será restaurada e rexenerada na súa totalidade, incluída a parcela da antiga explotación, que quedará mellor do que está agora».

Recuerda que Cavisa llevá más de 40 de años desarrollando su actividad en la zona, concretamente en Vimianzo, y es una empresa comprometida con el territorio. «A maioría dos 50 traballadores son desta comarca», concluye.