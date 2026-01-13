As mellores regueifas en formato vídeo entre Carballo e Pontevedra teñen premio
Tamén participa Santiago, Teo, Ames e Arzúa
A gala de entrega de galardóns será o 16 de abril
Os participantes no certame de regueifas en vídeo do Enreguéifate teñen ata o 6 de marzo pra remitir as súas propostas, a través da web www.enregueifate.gal. Este proxecto, impulsado polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago e Teo, está centrado na divulgación e posta en valor da improvisación oral en verso en lingua galega.
Nestes concellos desenvolvéranse medio cento de obradoiros previos. Para participar é preciso enviar un ou máis vídeos cunha duración máxima de tres minutos, nos que aparezan cando menos dúas persoas regueifando sobre un tema libre.
Doutro universo
Baixo o lema 'Versos doutro universo', a novena edición do certame contará novamente con dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa interesada, e outra escolar, dirixida ao alumnado dos centros educativos galegos non universitarios. Como en edicións anteriores, en cada categoría outorgaranse oito regueipremios, que recoñecerán a regueifa máis brava, máis aguda, máis diversa, máis reivindicativa, mellor cantada, mellor falada, máis inclusiva e máis entroideira. A entrega será o 16 de abril no Teatro Principal de Pontevedra.
