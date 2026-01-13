Impulsan cursos con alta demanda laboral a cargo de forGA en O Milladoiro

La Fundación para la Orientación Profesional de Galicia (forGA) imparte en su sede de O Milladoiro 4 cursos gratuitos con prácticas y alta demanda laboral dirigidos a desempleados.

Los cursos son: Organización y gestión de almacenes; Confección de páginas web; Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales; y Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. Esta formación permite que el alumnado obtenga la certificación oficial necesaria para trabajar como técnicos en gestión de stocks y almacenes, un puesto muy demandado por las empresas de la comarca, o como diseñadores de páginas web, otra profesión con una elevada inserción laboral.

Límite y dudas

Los otros dos cursos habilitan para trabajar en el tratamiento de datos y archivos de las empresas, así como personal de limpieza en empresas y oficinas. Hay un límite de 15 plazas por curso y las inscripciones deben realizarse en www.forga.gal. Las personas interesadas pueden resolver sus dudas llamando al número de teléfono 981 93 94 34.