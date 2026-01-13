Isabel Fernández cumple 100 años rodeada de su familia y munícipes en Frades

La vecina de Frades Isabel Fernández Regueira acaba de celebrar con su familia y el regidor su 100 aniversario. La fiesta tuvo lugar en la casa familiar, en la localidad de Ponte Carreira, parroquia de Gafoi, el pasado sábado 10 de enero, junto a sus familiares más allegados.

El alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, y el edil de Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa, se desplazaron hasta Carreira para felicitarla y hacerle entrega de una placa conmemorativa con la leyenda “por cen anos de vida, ilusión e amor aos demais”. En este sentido, Roberto Rey mostró el agradecimiento del Concello de Frades “por tantos anos de entrega desinteresada pola veciñanza durante a súa etapa como presidenta da Asociación da Terceira Idade”.