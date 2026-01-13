Isabel Fernández cumple 100 años rodeada de su familia y munícipes en Frades
Celebró una gran fiesta en su casa de Ponte Carreira
El regidor y edil de Medio Rural le entregaron una placa
Frades
La vecina de Frades Isabel Fernández Regueira acaba de celebrar con su familia y el regidor su 100 aniversario. La fiesta tuvo lugar en la casa familiar, en la localidad de Ponte Carreira, parroquia de Gafoi, el pasado sábado 10 de enero, junto a sus familiares más allegados.
El alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, y el edil de Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa, se desplazaron hasta Carreira para felicitarla y hacerle entrega de una placa conmemorativa con la leyenda “por cen anos de vida, ilusión e amor aos demais”. En este sentido, Roberto Rey mostró el agradecimiento del Concello de Frades “por tantos anos de entrega desinteresada pola veciñanza durante a súa etapa como presidenta da Asociación da Terceira Idade”.
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija
- Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’
- Ames prevé construir este año el complejo que cubrirá las demandas deportivas de Milladoiro