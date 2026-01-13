VISITA
Mozos de Venecia, Xeorxia, Laracha, Rois e Tordoia no Parlamento galego
Participan nun programa europeo para fortalecer os valores da UE
O Concello da Laracha continúa apostando polo desenvolvemento de programas de mobilidade xuvenil que abren á mocidade novas oportunidades para aprender, compartir experiencias e fortalecer os valores comúns da Unión Europea (UE).
Nestes días estase desenvolvendo a segunda fase do intercambio a través do que mozos laracheses estiveron no pasado verán en Venecia e Xeorxia. Agora visitan Galicia os alumnos de Il Polo Tecnico Profesionale de Venezia Vendramin Corner e do Centro de Lengua y Cultura Española Abanico de Tiflis.
Este martes, acompañados polo alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e da concelleira delegada de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica, Rocío López, visitaron o Parlamento de Galicia cun percorrido guiado polas diferentes estancias.
Ademais, un deputado do grupo popular recibiunos no hemiciclo e explicoulles o funcionamento da Cámara autonómica e o papel das institucións galegas.
Recepción oficial
A programación continuará nos vindeiros días. O xoves está prevista a recepción oficial da expedición no Concello da Laracha, incluíndo unha visita á vila de Caión.
Neste programa europeo, que está liderado polo Concello da Laracha, tamén participan os municipios de Rois e de Tordoia.
