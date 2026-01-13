SERVIZOS
Ponteceso habilita un aparcadoiro gratuíto na avenida Anllóns
O Concello pretende implantar a zona azul no casco urbano
O Concello de Ponteceso segue ampliando as zonas de estacionamento no núcleo urbano. Neste contexto, iniciou as actuacións para habilitar unha nova área de aparcadoiro na avenida Anllóns, unha intervención orientada a mellorar a mobilidade e dar resposta á demanda existente nesta zona.
Así o confirmou o alcalde, José Manuel Mato, quen destacou a importancia desta actuación para "ampliar os servizos dispoñibles para a veciñanza e contribuír á dinamización do tecido económico local".
As obras comezan tras o acordo alcanzado entre o Concello e o propietario da parcela, que cedeu o terreo para este fin. O rexedor quixo agradecer a colaboración deste veciño, cualificándoa de "esencial para facer realidade este novo aparcadoiro ao servizo da cidadanía".
Rotación de vehículos
A posta en funcionamento deste novo espazo permitirá iniciar a implantación da zona azul no municipio, ao contar cunha área de estacionamento de carácter xeral que garante alternativas suficientes para residentes e usuarios habituais.
A zona azul terá como obxectivo "favorecer a rotación de vehículos e compatibilizar o estacionamento dos residentes coa mobilidade dos visitantes", explicou o alcalde.
Do mesmo xeito que noutros puntos do termo municipal, o estacionamento será gratuíto, sendo necesario que os condutores empreguen un disco de control horario ou calquera outro sistema no que quede reflectida a hora de chegada do vehículo.
