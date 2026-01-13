Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de autobusesRadares en SantiagoObras en LavacollaMensaje SergasEl tiempo
instagram

FORMACIÓN

A segunda Feira de Universidades xunta en Carballo once centros de estudos superiores

Celebrarase o día 19 de xaneiro nas salas do Fórum

Un momento da primeira Feira de Universidades de Carballo.

Un momento da primeira Feira de Universidades de Carballo. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Despois da boa acollida da primeira edición, volve a Feira de Universidades a Carballo. Once centros de estudos superiores participarán nesta segunda edición, que se celebrará o luns 19 deste mes no Fórum.

Por medio de postos informativos individuais, cada un deles dará a coñecer as posibilidades de futuro ao alcance da mocidade carballesa.

Cartel promocional de la segunda Feira de Universidades de Carballo.

Cartel promocional de la segunda Feira de Universidades de Carballo. / Cedida

O Concello de Carballo, a través das concellarías de Educación e Innovación, Formación e Emprego, participa nesta iniciativa, promovida pola U-tad (Universidad de tecnología y arte digital), que será un dos centros participantes xunto coa UDC (Universidade da Coruña), USC (Universidade de Santiago de Compostela), Uvigo (Universidade de Vigo), Universidad Europea de Madrid, CSHG (Centro Superior de Hostalaría de Galicia), Escuela de Pilotos Atlantic Air Academy, Escola Superior Marcelo Macías da Coruña, Universidad de Navarra e Universidad intercontinental de la empresa e Forzas Armadas.

Noticias relacionadas y más

Visitas concertadas

A segunda Feira das Universidades estará aberta de 10.00 a 14.00 horas nas salas do Fórum carballés. Os centros de Secundaria da contorna, xa teñen visitas concertadas, pero o evento estará aberto a todas as familias interesadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents