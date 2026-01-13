Teo plantea renovar Rebordelo y derivar a otros campos de fútbol por la ola de lesiones

El Concello de Teo invertirá 200.000 euros este año en el campo de fútbol de Rebordelo, tal como se incluye en los presupuestos 2026, para el cambio de césped. La noticia llega tras el comunicado de los jugadores de la SR Calo de Teo denunciando «o estado deficiente e vergoñento do terreo de xogo, cheo de buratos e irregularidades que supoñen un risco real para a nosa integridade física», con lesiones incluidas.

Al hilo, el actual equipo de gobierno del PP manifiestaba su «sorpresa» ante dicho escrito, ya que las relaciones entre el gobierno local y la directiva del club de fútbol S.R. Calo siempre han sido «moi cordiais e directas», y recuerda que se trata de un problema que ya conocían y heredaron del anterior ejecutivo.

A pesar de ello, explican, «a alcaldesa mostrou a súa preocupación por esta situación desde o primeiro momento, trasladándolle á directiva do club o apoio incondicional» que, a su juicio, se ha visto con actuaciones como el arreglo del muro exterior y otras deficiencias menores, que supusieron una inversión para el Consistorio de casi 24.500 €, así como la adecuación de los vestuarios.

Presente en reuniones

La problemática del cambio de césped, continúan, también ha estado muy presente en las distintas reuniones mantenidas con la directiva. De hecho, cabe recordar que en 2019 fue recepcionada la obra de instalación de césped artificial y riego en el campo de fútbol de Calo, una actuación que costó un total de 224.939 euros. Fueron 5.990 metros cuadrados de césped artificial que cumplía con los criterios de FIFA Quality PRO y la norma UNE 15330-1; sin embargo, en menos de 5 años ya sestaba en «pésimas condicións».

Ante esta situación, el Concello se puso en contacto con la empresa adjudicataria para abordar esta deficiencia y que repusieran el material dañado. En estos momentos, se está en negociaciones para dicho cambio de césped y, de no llegar a un acuerdo, el Concello judicializará el asunto. A pesar de ello, el gobierno local llevó a cabo varias actuaciones y mejoras puntuales en el terreno para que se pudiera desarrollar con cierta normalidad la práctica deportiva. Hasta ahora, el club desarrollaba su actividad con normalidad; incluso en fechas navideñas solicitó poder realizar un campus para los jugadores más pequeños, petición que fue aceptada por el Concello.

Posible cierre

Ahora, ante la preocupación de los jugadores por las condiciones del terreno, y como medida preventiva ante posibles lesiones u otras incidencias –de las cuales el Concello no ha tenido conocimiento de ninguna hasta la fecha–, «o executivo local está estudando a posibilidade de pechar as ditas instalacións e derivar os entrenos dos case 350 deportistas a outros campos municipais», decisión que llegará tras reunirse con la directiva en próximos días.