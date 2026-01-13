MEDIO AMBIENTE
Zas reciclou máis de 57 toneladas de vidro en 2025
O Concello impulsa unha campaña especial dirixida á hostalería
O Concello de Zas pon en marcha esta semana unha campaña integral de recollida e reciclaxe de envases de vidro dirixida ao sector da hostalería, coa colaboración de Ecovidrio. A iniciativa busca fomentar a recollida selectiva e os hábitos responsables entre os locais hostaleiros, contribuíndo á sustentabilidade do municipio e á economía circular.
Durante o ano 2025, o Concello de Zas recolleu un total de 57.970 quilos de envases de vidro procedentes de todo o municipio, "unha cifra que reflicte o avance das políticas municipais en xestión de residuos e sensibilización ambiental", subliñan dende o goberno local.
Estes datos serven como referencia para a nova campaña, que pretende incrementar aínda máis a reciclaxe e implicar de forma activa á hostalería local, responsable dun volume significativo de envases dun só uso.
Visitas personalizadas
A campaña desenvolverase mediante visitas personalizadas aos establecementos hostaleiros, onde un equipo de educadores ambientais realizará enquisas e ofrecerá información sobre as prácticas correctas de reciclaxe e as vantaxes sociais, económicas e medioambientais de depositar o vidro nos colectores adecuados.
O alcalde de Zas, Manuel Muíño, sinala que “esta campaña na hostalaría é unha mostra do compromiso do Concello coa sustentabilidade e coa correcta xestión dos residuos. Os máis de 57.000 quilos de vidro recollidos en 2025 demostran que imos polo bo camiño, pero é fundamental seguir traballando da man de sectores como a hostalería para mellorar aínda máis estes resultados”.
Cómpre lembrar que o vidro depositado nos colectores recíclase ao 100 % e pode reutilizarse de forma indefinida sen perder as súas propiedades, contribuíndo ao desenvolvemento sostible, á transición cara á economía circular e ao cumprimento da Axenda 2030 e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
