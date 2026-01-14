Ames se blinda contra las inundaciones: nuevas estaciones de control para el área del Sar

La cantidad de regatos que se unen al Sar en el Val da Maía han configurado a lo largo de la historia un terreno en el que, hasta la construcción del paseo fluvial, dejaba bajo el agua a parte de Bertamiráns. Por ello, el Concello de Ames ha encargado la elaboración de un estudio de detalle de inundabilidad en áreas de riesgo potencial y significativo de inundación (ARPSIs) y un plan municipal de Protección Civil por el riesgo de inundaciones. Y estos proyectos desembocarán en la instalación de nuevas «estacións de control» para complementar a la municipal y la de Augas.

Al hilo, la empresa Brétema Enxeñería SL será la encargada de realizar un análisis hidrológico e hidráulico detallado del núcleo de Bertamiráns, identificando zonas críticas y evaluando su exposición al riesgo. Asimismo, tendrá que simular escenarios de inundación con herramientas de modelización bidimensional y proponer medidas correctoras adaptadas al contexto local de Ames.

Por otro lado, el contrato también abarca (por 4 meses y algo más de 40.000 euros) el diseño de una red preliminar de sensórica para la alerta temprana, como paso previo a su futura implantación operativa, y fortalecer la capacidad de Ames para anticiparse, planificar y actuar frente al riesgo de inundaciones, dentro de la estrategia de digitalización y resiliencia del proyecto Ames Digital Water.

Red estable

Con respecto a la red de sensórica, hay que destacar que solo hay un punto de medición municipal bajo el puente de la avenida da Maía y otro de la Xunta en A Condomiña. Esta red se plantea a partir de los resultados del análisis hidrológico y de la modelización hidráulica, priorizando las zonas con mayor riesgo o menor tiempo de respuesta. Su diseño constituye un paso previo imprescindible para una futura implantación operativa, y reducir la vulnerabilidad de Bertamiráns ante inundaciones.

Máximo de 1,35 metros

Los técnicos de Ames destacan que son varias las mediciones que realizan a diario, y que a medianoche se recopilan los datos municipales (Augas de Galicia maneja sus propias cifras). Y esto es así salvo en dos supuestos: «Que o caudal suba moi rápido en pouco tempo, ou ben que a enchenta supere os 1,35 metros; entón, sáenos enseguida a alarma».

En cuanto a los picos en las mediciones del nivel de cauces, tan solo se superaron esos 1,35 metros de subida de caudal en la cuenca del Sar a mediados de noviembre, y estuvieron cerca a mediados de diciembre. La cotas más bajas llegaron el 25 de agosto, con 0,009 metros, siempre según los datos desde marzo de 2025 a enero de 2026.

Curiosamente, y pese a que la estadística municipal y autonómica no coinciden (ya que la estación de la Xunta está a pie de Sar, y la municipal en el Rego dos Pasos), las mismas fuentes sí que admiten que «son semellantes proporcionalmente».

En cuanto a las futuras estaciones de control, que se centralizarán en la zona de la capital municipal por ser la más afectada, aún se ignora su número concreto: «Eses datos, precisamente, váinolos proporcionar os estudos da licitación», aportaban a este diario.