Ames se blinda contra las inundaciones: nuevas estaciones de control para el área del Sar

Solo hay una municipal bajo el puente de la avenida da Maía y otra de la Xunta en A Condomiña

Con los datos de los estudios licitados, a cargo de Brétema Enxeñería, diseñará una red de sensores

Bajo el puente de la avenida da Maía, en el Rego dos Pasos, Ames tiene un sistema de control

Bajo el puente de la avenida da Maía, en el Rego dos Pasos, Ames tiene un sistema de control / ECG

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La cantidad de regatos que se unen al Sar en el Val da Maía han configurado a lo largo de la historia un terreno en el que, hasta la construcción del paseo fluvial, dejaba bajo el agua a parte de Bertamiráns. Por ello, el Concello de Ames ha encargado la elaboración de un estudio de detalle de inundabilidad en áreas de riesgo potencial y significativo de inundación (ARPSIs) y un plan municipal de Protección Civil por el riesgo de inundaciones. Y estos proyectos desembocarán en la instalación de nuevas «estacións de control» para complementar a la municipal y la de Augas.

Al hilo, la empresa Brétema Enxeñería SL será la encargada de realizar un análisis hidrológico e hidráulico detallado del núcleo de Bertamiráns, identificando zonas críticas y evaluando su exposición al riesgo. Asimismo, tendrá que simular escenarios de inundación con herramientas de modelización bidimensional y proponer medidas correctoras adaptadas al contexto local de Ames.

Por otro lado, el contrato también abarca (por 4 meses y algo más de 40.000 euros) el diseño de una red preliminar de sensórica para la alerta temprana, como paso previo a su futura implantación operativa, y fortalecer la capacidad de Ames para anticiparse, planificar y actuar frente al riesgo de inundaciones, dentro de la estrategia de digitalización y resiliencia del proyecto Ames Digital Water.

Red estable

Con respecto a la red de sensórica, hay que destacar que solo hay un punto de medición municipal bajo el puente de la avenida da Maía y otro de la Xunta en A Condomiña. Esta red se plantea a partir de los resultados del análisis hidrológico y de la modelización hidráulica, priorizando las zonas con mayor riesgo o menor tiempo de respuesta. Su diseño constituye un paso previo imprescindible para una futura implantación operativa, y reducir la vulnerabilidad de Bertamiráns ante inundaciones.

Máximo de 1,35 metros

Los técnicos de Ames destacan que son varias las mediciones que realizan a diario, y que a medianoche se recopilan los datos municipales (Augas de Galicia maneja sus propias cifras). Y esto es así salvo en dos supuestos: «Que o caudal suba moi rápido en pouco tempo, ou ben que a enchenta supere os 1,35 metros; entón, sáenos enseguida a alarma».

En cuanto a los picos en las mediciones del nivel de cauces, tan solo se superaron esos 1,35 metros de subida de caudal en la cuenca del Sar a mediados de noviembre, y estuvieron cerca a mediados de diciembre. La cotas más bajas llegaron el 25 de agosto, con 0,009 metros, siempre según los datos desde marzo de 2025 a enero de 2026.

Curiosamente, y pese a que la estadística municipal y autonómica no coinciden (ya que la estación de la Xunta está a pie de Sar, y la municipal en el Rego dos Pasos), las mismas fuentes sí que admiten que «son semellantes proporcionalmente».

En cuanto a las futuras estaciones de control, que se centralizarán en la zona de la capital municipal por ser la más afectada, aún se ignora su número concreto: «Eses datos, precisamente, váinolos proporcionar os estudos da licitación», aportaban a este diario.

