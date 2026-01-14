Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo

La aldea de Pontealbar, la primera de Trazo al cruzar el Tambre, fue objeto de al menos un robo, llevándose los cacos joyas de oro y dinero. Ocurrió este pasado fin de semana, entre las 18.00 y 19 horas en un inmueble que estaba vacío –aunque había vecinos trabajando en las proximidades–, y la entrada se produjo a través de una ventana. Se trata de una nueva acción que lleva el membrete de la Banda del Volvo, que también actuó en Silleda, A Estrada, Vedra y Boqueixón. «En Santiago no registramos ninguna denuncia desde antes de las navidades», confirmaba la Policía Nacional.

Y es que como reconocían desde el cuerpo con base en Santiago, «se trata de unas acciones que se dan en la zona rural, en demarcación de la Guardia Civil» y siempre en municipios del entorno compostelano. En cuanto a la coincidencia de efectivos de la Benemérita y Policía Nacional, las mismas fuentes lo atribuyen a «patrullas preventivas» que se programan.

Entorno santiagués

Los que sí que han puesto el grito en el cielo son los gobiernos locales, reclamando la alcaldesa de Teo refuerzo de medios. Precisamente, fueron los vecinos de Insua y Mouromorto los que trasladaban a este diario los primeros datos, que luego se ampliaban al entorno de Cacheiras y Rarís.

Los sucesos, igualmente, afectan a Vedra, donde el regidor Carlos Martínez reconocía que la gente «está nerviosa», y también que estuvieron a punto de interceptar el famoso Volvo en el que la banda se traslada en Sarandón. Allí se produjeron sustracciones (siempre por la tarde, y de joyas y efectivo) en Vedra, Trobe, Santa Cruz de Ribadulla, San Xián y Sarandón. En cuanto a Boqueixón, y tras señalarse a la zona de Lestedo, el alcalde Ovidio Rodeiro informaba a EL CORREO que desconocía casos concretos, «nin pola Garda Civil nin polos residentes».

Desde Deza

Y en Silleda, era el grupo de gobierno el que lanzaba una alerta, tras detectarse al menos dos asaltos en la zona urbana de la capital municipal. Desde la administración local instan a cerrar con llave las puertas y denunciar cualquier movimiento extraño, confirmando además que el cuerpo especial de la UCO estaba investigando, igual que otras decenas de robos.

Curiosamente, desde este municipio dejaban claro que «os feitos acontecidos –el pasado día 10– parecen seguir o mesmo modus operandi que outros roubos rexistrados nas últimas semanas en localidades como Teo, Vedra, A Estrada ou Boqueixón».