La macrofiesta más esperada del carnaval gallego está en área y ya tiene fechas: "Un viaje musical apoteósico"

Hablar de carnaval o Entroido en Galicia es pensar casi de forma automática en Ourense, en Xinzo de Limia, Verín o Laza; o incluso, más cerca, en la zona del Ulla con sus 'Xenerais' (A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces) . Es pensar en semanas enteras de celebraciones, en sus folións, en la tradición y en personajes ancestrales que han convertido a la comunidad con el paso de los años en una de las grandes referencias del carnaval a nivel estatal.

Sin embargo, más allá de 'peliqueiros', 'cigarróns', 'pantallas' o 'xenerais', el carnaval gallego cuenta también con una de sus grandes propuestas en plena Costa da Morte, donde se celebrará la que es considerada como "una de las grandes macrofiestas de Galicia".

Será en la pequeña localidad de Buño (Malpica de Bergantiños), que acogerá una nueva edición de su ya tradicional La Mikaela, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero.

Con apenas 500 habitantes, la población de la localidad oleira volverá a multiplicarse de forma exponencial para disfrutar de una jornada en la que se combinarán tradición, verbena masiva, música y disfraces, y que contará con un cartel de primer nivel.

La fiesta de La Mikaela volverá a atraer a miles de personas en Buño / Cedida

De tradición de los 70 a macrofiesta

La fiesta de La Mikaela parte de una tradición local que comenzó en los años 70 y cuya gran protagonista es precisamente La Mikaela, una figura femenina gigante, rubia y de ojos azules, que desfila por el pueblo hasta su entierro una vez entrada la noche.

Antes, durante toda la tarde, los asistentes acompañarán a la figura de La Mikaela y a un party bus en un trayecto espectacular con parada en todos los bares y tabernas de la zona antes que, tras ser purificada con agua bendita por el Padre Añón, tenga lugar la quema de La Mikaela en la hoguera.

La Mikaela recorrerá las calles de Buño junto a un 'party bus' / Cedida

Como es habitual en los últimos años, la música también tendrá una importancia capital en la celebración. En este sentido, tras la quema, la fiesta continuará con una "verbena interminable" que contará con la presencia de reconocidos DJs del panorama local y nacional.

"Un viaje sonoro apoteósico"

Y es que como señalan desde la organización, "la electrónica toma el control" en la tercera edición del festival La Mikaela, con un cartel musical que estará encabezado por Dani Moreno, El Gallo, reconocido locutor y pinchadiscos de Los 40. Junto a él, el elenco lo completarán Dany BPM, DJ Charlie, DJ Roy, David Correa, DJ Jossi, Drew Korne, Dani Villa y Brais Pazo.

Unos nombres que harán que La Mikaela sea "un viaje sonoro apoteósico que no olvidarás". "Cada actuación está pensada para hacerte bailar sin parar y vivir una experiencia única", añaden en su página web.

Entradas, horario y transporte

Para acceder al recinto del festival será necesario adquirir entrada, ya a la venta a través de la plataforma Woutick (a través de este enlace) con un precio de 13 euros más 1,30 en concepto de gastos de gestión, y con una consumición incluida.

Tal y como señalan desde la organización, la actividad musical abrirá sus puertas a las 20.00 horas y la entrada estará prohibida para los menores de 18 años. Además, contará con un servicio de autobuses para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes desde diferentes puntos de la geografía gallega.