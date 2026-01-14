Crece el presupuesto de Negreira desde los 6,3 a 6,8 millones de euros, pero con el lastre de las facturas
El pleno también aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito por 900.000 €
El PSOE de Negreira sacó adelante los presupuestos para 2026, que experimentan un aumento de en torno al 8%, al pasar de 6,3 millones a 6,8 para el presente año. Sin embargo, y tal como remarcó el BNG y el PP, nacen lastrados por el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas pendientes por casi 900.000 euros.
Así lo expresaba el líder del PP, Rubén Suárez, tildando las partidas de «o comido polo servido», si bien coincidió con el Bloque a la hora de votar favorablemente a dicho reconocimiento extrajudicial de crédito, «porque as empresas teñen que cobrar».
De un año para otro
Se trata de 797.760 euros correspondientes a pagos de servicios deportivos, escuelas de deportes, actos culturales, campamentos... facturas que se arrastran de un año para otro y para las que el BNG, en boca de su portavoz José Ramón Blanco, animó a «buscar fontes de finanzamento do Estado, a UE ou a Xunta». De cualquier forma, la previsible subida de tasas, como las de la basura, podrían aportar ingresos extra. Asimismo, se deben más de 80.000 euros a Naturgy, que también tendrán que ser abonados.
Por su parte, el regidor Ángel Leis recriminó que los populares también llevaban a pleno reconocimientos de crédito, defendió sus cuentas, y también la presencia de Negreira en Fitur. El PP respondió que el municipio tiene potencial turístico, pero siempre abogando «por aproveitar o que temos», así como la revitalización del medio rural.
