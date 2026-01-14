PLENO
A Laracha reforza o servizo de loita contra a soidade non desexada
A Corporación aprobou o reparto dos 118.354 € do POS+ Adicional
A Corporación da Laracha acordou destinar os 118.354,15 euros do POS+ Adicional 2026 a gasto corrente e investimentos.
Dese total, 96.372,54 € permitirán ampliar a dotación do fondo de emerxencia social, cubrir parte da achega municipal ao servizo de axuda no fogar e financiar programas de carácter social como A memoria da Laracha dirixido á prevención da soidade non desexada, Educa en positivo que é complementario de educación e apoio familiar e A Laracha acolle de alfabetización para persoas inmigrantes.
Asemade, o Concello elaborará estudos sobre o benestar emocional e a saúde mental da infancia e a adolescencia, e de diagnose sobre a soidade non desexada, incluíndo a programación de actividades para abordar dita problemática.
No apartado de investimentos, 21.981,61 € destinaranse á adquisición de equipamentos informáticos e mobiliario. O alcalde, José Manuel López, considera que os fondos van a «programas que atenden a cuestións relativas á xuventude e a un apartado potente como o da soidade non desexada».
A portavoz do PSOE, Inés Ramos, criticou que se vaian gastar, «21.000 € dos fondos de carácter social na compra de mesas e cadeiras». Considera que é «unha forma perversa de gastar fondos públicos».
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
- Santiago contará con dous novos radares: un estable no Restollal e un novo no túnel do Hórreo