Tiembla Ordes: fichan para los carnavales a la televisiva Leticia Sabater
Actuará el próximo 16 de febrero en el Campo da Feira
También estarán la Discoteca CDC y el grupo Unión y Fuerza
A falta de un mes para el Entroido, Ordes ya calienta motores para una de las celebraciones más importantes del municipio. Y la Asociación Cultural y de Festexos da Vila de Ordes acaba de hacer público su cartel para la noche del lunes 16 de febrero, que tendrá una protagonista destacada: la artista Leticia Sabater.
Así, la famosa y televisiva Leticia Sabater ofrecerá su espectáculo en el Campo da Feira. La gran fiesta dará comienzo a las 22.30 horas, contando también con Discoteca CDC y con el grupo Unión y Fuerza. Para mayor disfrute se instalará una carpa climatizada que albergará todos y cada uno de los espectáculos. Cabe recordar que en este 2026 el Concello de Ordes, entidad colaboradora de este evento, marcó como jornada festiva local el martes de Entroido. Con ello se espera que un buen número de vecinos y vecinas acudan a la cita.
Tres décadas
Sabater lleva 30 años en televisión y en los escenarios con una trayectoria en España y en el extranjero muy amplia como artista en todas sus facetas. Como presentadora de televisión ha conducido numerosos programas con gran éxito en su país, y como actriz, ha intervenido en numerosas series, obras de teatro, telenovelas y cine, interpretando con gran credibilidad diversos papeles en Telecinco y TVE y, en México, con la cadena de televisión Televisa.
Como cantante no para de hacer actuaciones abarrotadas de público y conciertos con ayuntamientos, peñas y promotores y bolos en locales pequeños, medianos y grandes, cosechando grandes éxitos con temazos suyos muy bailables (como 'La Salchipapa'), y divertidos para todos los asistentes, que se convierten año tras año en la famosa canción del verano.
