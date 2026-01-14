PLENO
Malpica mantén o servizo de fisioterapia a domicilio
O Concello destinará a tal fin unha parte do POS+ Adicional
A Corporación de Malpica aprobou o reparto dos 64.535,6 euros do POS + Adicional 1/2026, para facer fronte aos gastos sociais extraordinarios. A proposta saíu adiante cos votos a favor do PP e as abstencións do PSOE, BNG, e AIM.
O Concello destinará 23.000 euros para a ampliación das axudas de emerxencia e atención ás necesidades sociais das unidades de convivencia en risco de exclusión social; 8.987,63 euros para a creación ou ampliación do Servizo de Axuda no Fogar en servizos específicos, como comida sobre rodas, Xantar na Casa e lavandería; 16.000 euros destinados á creación ou ampliación de servizos complementarios, mantendo un ano máis a aposta polo servizo de fisioterapia a domicilio.
Por outra banda, 9.250 euros serán destinados a programas de respiro e conciliación familiar, e 7.300 euros para outras medidas extraordinarias que os servizos sociais consideren urxentes e imprescindibles para atender a persoas especialmente vulnerables.
Desde o Concello destácase que este reparto responde a "criterios de equidade e equilibrio, permitindo mellorar a cobertura dos servizos sociais municipais e contribuíndo ao benestar dos veciños e veciñas".
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
- Santiago contará con dous novos radares: un estable no Restollal e un novo no túnel do Hórreo