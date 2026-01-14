Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Volta do CastroLavacollaUrgencias del CHUSMensaje SergasA Gata Tola
instagram

PLENO

Malpica mantén o servizo de fisioterapia a domicilio

O Concello destinará a tal fin unha parte do POS+ Adicional

Casa consistorial de Malpica.

Casa consistorial de Malpica. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

A Corporación de Malpica aprobou o reparto dos 64.535,6 euros do POS + Adicional 1/2026, para facer fronte aos gastos sociais extraordinarios. A proposta saíu adiante cos votos a favor do PP e as abstencións do PSOE, BNG, e AIM.

O Concello destinará 23.000 euros para a ampliación das axudas de emerxencia e atención ás necesidades sociais das unidades de convivencia en risco de exclusión social; 8.987,63 euros para a creación ou ampliación do Servizo de Axuda no Fogar en servizos específicos, como comida sobre rodas, Xantar na Casa e lavandería; 16.000 euros destinados á creación ou ampliación de servizos complementarios, mantendo un ano máis a aposta polo servizo de fisioterapia a domicilio.

Por outra banda, 9.250 euros serán destinados a programas de respiro e conciliación familiar, e 7.300 euros para outras medidas extraordinarias que os servizos sociais consideren urxentes e imprescindibles para atender a persoas especialmente vulnerables.

Noticias relacionadas y más

Desde o Concello destácase que este reparto responde a "criterios de equidade e equilibrio, permitindo mellorar a cobertura dos servizos sociais municipais e contribuíndo ao benestar dos veciños e veciñas".

TEMAS

Tracking Pixel Contents