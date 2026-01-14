ENTIDADES SOCIAIS
Un paso máis cara unha inclusión real dende Carballo
Unha agrupación de 170 familias promove actividades para nenos con necesidades específicas
«Costa que che entendan e as solucións que nos dan, a maioría das veces, non serven». Esta é, segundo Valentín Costa, unha das barreiras que a agrupación Un paso máis, de Carballo, tenta derrubar para que os nenos e nenas con necesidades específicas poidan desfrutar do deporte e de actividades sociais que non atopan nos espazos convencionais.
O colectivo agrupa unhas 170 familias de toda Galicia e, dende a súa constitución en 2014, promove actividades «sen límites» porque aínda que hai administracións que «programan e ofertan actividades inclusivas, sempre hai un pero e non son reais», afirma Valentín. «A única limitación nas nosas actividades é o número de prazas, por cuestións orzamentarias e porque é preciso traballar con ratios pequenas para garantir a asistencia necesaria», engade.
Tres eixos de actuación
O fomento de actividades deportivas é un dos principais piares da agrupación. Crearon un circuíto de deporte adaptado que levan aos colexios que o piden, e que inclúe modalidades como voleibol sentado, baloncesto en cadeira de rodas ou fútbol para cegos. Outras das actividades que está a ter moi boa acollida son o surf e os campamentos de conciliación.
Tamén promoven programas de respiro familiar, que levaron ás familias a Manzaneda e ás Illas Cíes; cine inclusivo, xadrez educativo, hípica e actividades deportivas na piscina.
Asesoramento e formación
Outro dos piares da entidade é o apoio ás familias «ás que axudamos brindándolles asesoramento admistrativo, psicolóxico e terapéutico», subliña Valentín Costa. A maiores, Un paso máis aposta por involucrar aos docentes «e, alomenos unha vez ao ano, organizamos xornadas formativas con especialistas de recoñecido prestixio, que teñen unha gran repercusión e acollida», engade.
Un arduo labor que desenvolven «de xeito altruísta e voluntario» os membros da agrupación e moitos colaboradores. Unha delas é «unha moza de 20 anos que no seu día foi usuaria das nosas actividades e hoxe é unha voluntaria que fai un gran labor porque entende aos nenos mellor que ninguén», afirma Costa. «Só contratamos as actividades, xa que precisan de técnicos e monitores especializados», engade.
O obxectivo da agrupación «é seguir brindando apoio ás familias» e avanzar na concienciación das administracións e tamén do sector privado, «pois é difícil conseguir financiación máis aló das axudas públicas».
Non obstante, algúns pasos xa se van dando. Así, «o Concello de Carballo organizou unha recepción e una festa de Entroido específica para nós, con música a baixo volume, e tamén unha proba adaptada con motivo da celebración da Carreira 10 K; a Universidade Vigo colaborou cunha ludoteca e a Deputación apoiános co programa de surf», subliña Valentín Costa Trillo.
A agrupación renovou a directiva no ano 2024, que integran seis persoas e preside Banesa Martínez Rodríguez.
