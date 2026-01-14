Presentan los Xenerais da Ulla desde Silleda para llenar de color y Carnaval a ocho concellos

La localidad silledense de A Bandeira acoge este sábado 17 la presentación de las celebraciones de los carnavales tradicionales de la Comarca da Ulla, que comparten 8 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra (son A Estrada, Boqueixón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces). La cita está prevista en la praza do Entroido a las 12.00 horas, si bien en caso de lluvia se trasladará al auditorio municipal Manuel Dopazo.

La celebración, que el pasado año fue declarada Ben de Interese Cultural como Patrimonio Inmaterial, llegará en este 2026 a un total de 27 parroquias, con más de treinta eventos, en los que las voces y los vivas de los Xenerais volverán a llenar de tradición las celebraciones de los carnavales.

En la presentación de este año, uno de los ejes principales será el futuro de esta tradición, cuestión que también se reflejará en la participación del alumnado de la Escola de Xenerais da Bandeira, localidad silledense en la que pervive la tradición junto con Lamela. Habrá munícipes, pero también miembros de asociaciones y de la Xunta de Galicia.

Mural y comienzo

Pero también se difundirá la imagen del Entroido que se está promocionando conjuntamente en la edición de 2026: el mural realizado por el artista urbano lucense Diego AS, situado en Vedra, en San Xián de Sales. Precisamente será en este municipio donde comience la agenda de este año el próximo sábado 24 en la parroquia de San Miguel de Sarandón.

Está previsto que estos festejos continúen hasta el 22 de febrero. El Entroido tradicional da Ulla, según la organización, «é unha das manifestacións máis singulares do Entroido galego, caracterizada polos Xenerais da Ulla, personaxes centrais desta celebración que, montados a cabalo ou a pé, percorren parroquias e lugares acompañados polas súas tropas», siempre con vistosos uniformes, tricornios y bandas para protagonizar sus famosos atranques, auténticas batallas dialécticas llenas de actualidad.