El PSdeG carga contra el PP en el Parlamento por "non cumprir a súa promesa de facer unha residencia de maiores en Oroso"
El PSdeG-PSOE ha denunciado en el Parlamento de Galicia que "o PP non cumpre a súa promesa de facer unha residencia de maiores en Oroso". El que pronunció estas palabras fue el diputado Aitor Bouza, después de que la Xunta respondiese por escrito a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el grupo socialista.
Tras el anuncio del gobierno autonómico de que no hay previsión presupuestaria para la construcción del centro, Bouza señaló que se trata de "unha residencia para maiores que foi reclamada en agosto do ano 2025 por unanimidade polo pleno, por todos concelleiros e concelleiras, incluídos tamén os do Partido Popular".
Ante los hechos, el parlamentario reclama "que se faga de inmediato esa residencia" y "que se incorpore unha partida orzamentaria neste ano 2026 para que comecen todos os trámites necesarios e pertinentes, para que sexa unha realidade canto antes".
"O que faremos, como sempre, é defender os intereses das veciñas e veciños", afirma Bouza, anunciando que presentará "unha batería de iniciativas para que se debata e se discuta no Parlamento". "Esperemos que manteñan ese voto a favor da moción presentada no mes de agosto do ano 25 no concello de Oroso", concluye.
