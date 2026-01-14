A Estrada pondrá a punto tres de sus principales campos de fútbol

El Plan de Infraestruturas Deportivas (PID) de la Diputación de Pontevedra, sumado a fondos como los del Plan +Provincia de la institución provincial, tendrá impacto en la mejora de instalaciones en tres campos de fútbol del Concello da Estrada.

Así lo indicó el alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, al señalar el inminente inicio de la mejora programada en el estadio Manuel Regueiro, las intervenciones previstas en el Novo Municipal y, finalmente, la decisión de adaptar una grada desmontable en el campo de A Nogueira, en Vea.

El regidor señaló que las obras en el Manuel Regueiro comenzarán ya en breve, e incluirán la reforma de un muro de cierre deteriorado, gradas desmontables de capacidad insuficiente (tras la intervención tendrá aforo para 350 personas) y la dotación con más aseos.

Concesión de fondos

Al hilo, la concesión de nuevos fondos en este 2026 del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra permitirá al Concello da Estrada actuar en el Novo Municipal. Será a través de dos vías: la sustitución del tapete y la mejora de la iluminación.

El jefe del ejecutivo local señaló que la Diputación aprobó asignar al Concello, en el marco de este plan, 390.000 euros y avanzó que pronto arrancarán los trámites para la licitación de los trabajos previstos.