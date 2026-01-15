Boqueixón actúa en su punto limpio para mejorar y blindar el servicio
Se renovarán seis de los contenedores y el cierre perimetral
Instalarán un sistema de videovigilancia y repararán una caseta
El Concello de Boqueixón acaba de invertir casi 54.000 € para mejorar el Punto Limpo de Sergude, actuando en las instalaciones de recogida de residuos, en el acceso a la zona de almacenamiento, renovación de 6 de los contenedores existentes y sumando elementos de información a las instalaciones. Asimismo, se blindará el acceso con videovigilancia.
Los trabajos incluyeron la impermeabilización de la caseta de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos, de 85 m2, así como la puesta a punto del cierre perimetral, instalándose también el mencionado sistema de videovigilancia.
A la entrada
Este servicio está ubicado en la entrada al polígono de Sergude, y su horario de apertura incluye los miércoles (de 16.00 a 20.00 horas) y sábados (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas). En cuanto a la señalética, desde la administración local precisan que incluirá "nova sinalización, con dúas placas informativas de indicación de punto limpo, catorce sinais rectangulares de PVC para indicar os distintos vertidos e 1 panel para indicación do uso das instalacións".
