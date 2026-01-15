Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reforman as infraestruturas viarias de Boqueixón para mellorar a vida rural

A Xunta destinará máis de 126.000 euros para a realización das obras

Ovidio Rodeiro e Belén do Campo visitando un dos viarios. / Cedida

El Correo Gallego

Boqueixón

A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou Boqueixón, acompañada do alcalde, Ovidio Rodeiro, para destacar o apoio económico destinado á mellora das infraestruturas viarias do municipio, que supera os 126.000 euros a través dos plans Camiña Rural 2025-2026 e Marco 2024-2025.

Os primeiros fondos están destinados a mellorar o camiño de Donas a Enga, así como o viario de Donas co límite de Vedra, que está dividido en dous treitos. A contía do Plan Marco 2024-2025 servirá para poñer a punto un tramo no núcleo de O Tesouro, o acceso a Casalpeguito e o viario de Casal.

As actuacións teñen como obxectivo reforzar as infraestruturas rurais para avanzar na cohesión social e territorial, mellorando as condicións de vida e de traballo no ámbito rural boqueixonés.

TEMAS

