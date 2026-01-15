Reforman as infraestruturas viarias de Boqueixón para mellorar a vida rural
A Xunta destinará máis de 126.000 euros para a realización das obras
A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou Boqueixón, acompañada do alcalde, Ovidio Rodeiro, para destacar o apoio económico destinado á mellora das infraestruturas viarias do municipio, que supera os 126.000 euros a través dos plans Camiña Rural 2025-2026 e Marco 2024-2025.
Os primeiros fondos están destinados a mellorar o camiño de Donas a Enga, así como o viario de Donas co límite de Vedra, que está dividido en dous treitos. A contía do Plan Marco 2024-2025 servirá para poñer a punto un tramo no núcleo de O Tesouro, o acceso a Casalpeguito e o viario de Casal.
As actuacións teñen como obxectivo reforzar as infraestruturas rurais para avanzar na cohesión social e territorial, mellorando as condicións de vida e de traballo no ámbito rural boqueixonés.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- López Couso lanza su candidatura a rectora: «Queremos unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día»