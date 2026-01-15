Camariñas promocionará en FITUR o hipnótico paraíso da zona de Trece, Reira e Vilán
As pantallas do Teatro Lope de Vega na Gran Vía madrileña lucirán toda a próxima semana un vídeo turístico do municipio
Camariñas volve, outro ano máis, á Feira Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en IFEMA (Madrid) para presentar, o próximo mércores ás 11:30 horas no stand de Turespaña, a súa campaña turística para este ano e a XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña.
A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, será a encargada de dar a coñecer o vídeo turístico promocional e o motivo escollido para o cartel desta edición da Mostra, que se celebrará en Semana Santa do 1 ao 5 de abril.
A rexedora avanza que “imos dar un pasiño máis na campaña E ti... Encaixas no paraíso?, promocionando o noso valor turístico máis importante, que é a zona de Trece-Reira-Vilán, un espazo único”.
Pantallas no centro da capital
Ademais, como ven sendo habitual nos últimos anos, e co obxectivo de contribuír á promoción turística do municipio, o vídeo promocional lucirá en pleno centro de Madrid. Así, aproveitando a presencia en FITUR, o Concello programou que durante toda a semana se proxecte a peza audiovisual nas grandes pantallas dixitais do Teatro Lope de Vega, un dos espazos madrileños máis emblemáticos, en plena Gran Vía, e onde se representa o coñecido musical do Rei León.
O obxectivo desta acción publicitaria é o de continuar a promocionar o turismo en Camariñas fora das fronteiras galegas para atraer un maior número de visitantes ao longo de todo o ano.
Anuncio da camiseta oficial da Mostra
Por outra banda, volverá aproveitarse a presentación no stand de Turespaña para dar a coñecer a camiseta oficial da trixésimo quinta edición da Mostra, deseñada polos últimos gañadores do concurso de Noveis Deseñadores, os irmáns Estefanía e Pedro Orgaz.
