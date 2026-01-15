Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

La Feira do Cocido de Lalín volverá a cruzar el Atlántico este 2026 para dar a conocer sus excelencias culinarias. Si en 2001 fue Venezuela y al año siguiente Miami, ahora le toca el turno a la Gran Manzana.

El anuncio lo hizo en la mañana del miércoles el alcalde José Crespo durante la presentación del Mes do Cocido, en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero. El regidor municipal señaló que la celebración del Cocido en la ciudad de Nueva York surge de la petición hecha por José Gil, responsable de la Casa de Galicia situada en el populoso barrio de Queens porque «vaise xubilar e quere que fagamos un cocido alí». El viaje, aún sin fecha, será a finales abril.

Al respecto, Crespo recordó que al igual que pasó en la Florida, esta vez la expedición lalinista solventará el escollo de la prohibición de entrada de carne en los Estados Unidos con la ayuda del presidente del hogar gallego neoyorquino. «O presidente xa contactou cun matadeiro portugués alá que lle suministra as carnes, e que as van salar e el mesmo afumará na súa casa», explicó dirigiéndose a Alberto González, de Casa Currás.

Otros actos

La Feira do Cocido también será presentada el 24 de enero en la Plaza Trascorrales de Oviedo, el 27 del mismo mes en Madrid Fusión (Ifema) y, por último, en Santiago de Compostela el 2 de febrero. Otros de los puntos del planeta que pretenden contar con su particular Feira do Cocido son los ya conocidos de México, Alemania y Andorra, siendo estas dos últimas destinos ya conocidos por el certamen lalinense. Además, el Concello de Lalín tiene una petición en firme del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para albergar el evento. Al hilo, Crespo destacó que la demanda crece año tras año.

La intervención del mandatario lalinense con la que se cerró la presentación del Mes do Cocido también incluyó su repaso por las tres principales novedades de este año en la feria: El «macro cocido» del Lalín Arena el día grande; la división en áreas parroquiales de la tradicional Matanza do Porco y el adelanto al día 30 de enero del especial Luar de la Televisión de Galicia, que este año «ten un formato renovado», según el alcalde. También se avanzó que recibirá la capa de comendador el seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente.

Calidad y participación

Crespo también recalcó la importancia de «dar un paso máis» al evento con la puesta en marcha de un sello municipal de calidad del cocido de Lalín. Se trataría de una especie de denominación de origen que podía estar incluida en el gran sello de Galicia Calidade, que nació para distinguir productos y servicios punteros. Este jueves dará comienzo el Mes do Cocido en el que durante 31 días 62 firmas de productos cárnicos, miel, queserías, vinos, licores o panaderías, y 26 restaurantes locales servirán el plato a un precio medio de 37 €.

Reconocimiento a colaboradores

La presentación del Mes do Cocido contó con una puesta en escena novedosa en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero. El acto estuvo presentado por el periodista de Radio Lalín, Gúmer Portas, que fue presentando uno a uno a todos los productores, hosteleros y representantes de instituciones presentes en el salón de actos.

Tras una intervención inicial de la concejala Begoña Blanco, que recordó que «o cocido non é só un prato, senon un grande evento», los colaboradores valoraron muy positivamente la evolución del certamen culinario lalinense. Cruz López (Embutidos Lalinense), Francisco Alabart (Adega Ponte da Boga), José María González (Avatel), Miguel Freire (Gadisa), Abanca (César Carballo), Antonio Viejo (Estrella Galicia), David Liñares (Mel de Liñares) y Alberto González (Casa Currás) coincidieron en resaltar la importancia de un evento como el de Lalín y el orgullo de poder colaborar.

Por último, Romina Fernández, directora de Turismo de la Diputación de Pontevedra, afirmó que la feria «dende un punto de vista egoísta, nos permite redistibuir fluxos ao longo do ano e traballar con ese turismo de costa estacional e conseguir que veñan a outros territorios», aportaba.