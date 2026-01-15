Encuentran el cuerpo de un hombre de 60 años desaparecido en Dumbría
El 112 tuvo constancia de su desaparición alrededor de las 19.20 horas, en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás
Agencias
El cuerpo de un hombre de 60 años que había desaparecido ha sido hallado en el municipio coruñés de Dumbría este miércoles. Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia de su desaparición alrededor de las 19.20 horas, en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás.
Se pasó la información al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.
Horas más tarde, los servicios de emergencias informaron de que habían encontrado el cuerpo en un río de la zona. Con esto, se informó a los bomberos de Cee para que acudiesen al punto, donde rescataron el cuerpo.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo
- López Couso lanza su candidatura a rectora: «Queremos unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día»
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago