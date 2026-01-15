Charangas y bailarines para arropar los concursos y desfile de Carnaval en Ames

El Carnaval arrancará en Ames el sábado 14 de febrero. Desde las 16.30 la charanga Os Celtas será la encargada de amenizar la fiesta por las calles del municipio, antes de que, a las 17.00 horas, la asociación de baile de Bertamiráns, Danzaya, exhiba sus mejores pasos en la praza da Maía.

Ya el domingo, llegará el turno del concurso de disfraces y el desfile en Milladoiro. En esta edición habrá tres categorías: la individual, para una o dos personas, que tendrá premios de 100 € para el primer clasificado, 75 € para el segundo y 50 € para el tercero; grupos de entre 3 y 10 personas, con galardones de 300 € para el primer clasificado, 200 € para el segundo y 100 € para el tercero; y grupos grandes de más de 10 personas, con premios de 500 € para el primer clasificado, 300 € para el segundo y 150 € para el tercero.

Desde el aparcamiento

El desfile empezará a las 17.00 horas desde el aparcamiento de la Casa da Cultura de Milladoiro y estará amenizado por el grupo Os Charangos de Neda. A las 18.30 horas comenzará la entrega de premios en el mismo marco, antes de dar paso al fin de fiesta con el Dúo Infinito, con artistas de Ames.

El lunes le toca a los más pequeños, de hasta 12 años, lucir sus disfraces, con premios de 100, 75 y 50 € en individual y 300, 200 y 100 euros en grupos. Anotaciones de adultos hasta el 10 de febrero y de peques, hasta el mismo día (en el email entroidoames@gmail.com).