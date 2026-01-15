Fondos para eficiencia energética en la escuela infantil de Oroso

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada del alcalde de Oroso, Álex Doval, visitó esta mañana la escuela infantil municipal orosana para anunciar una inversiónde la Xunta de 150.000 euros que permitirá mejorar los servicios y la atención que ofrece este centro. En la visita también participó el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez.

Los trabajos afectarán tanto al interior como al exterior de la escuela y consistirán en la reforma de la instalación eléctrica, con el fin de aumentar la eficiencia energética y mejorar la iluminación, y en la renovación de los elementos de carpintería, como las puertas y las ventas. También se intervendrá en las aulas, que se pintarán y en las que se cambiará el mobiliario y equipación.

Nuevo parque infantil

Asimismo, con esta aportación de la Xunta se dotará al centro de un nuevo parque infantil en las cercanías, con un área de juegos renovada y con un terreno adaptado y con zonas verdes.

Las mejoras que se llevarán a cabo en este centro de Oroso forman parte de uno nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años toda Galicia, de titularidad municipal y autonómica, a lo que la Xunta destinará casi un millón.

Con estos fondos, se acometerán actuaciones de reforma, de ampliación, de renovación de cubiertas y fachadas o de equipación en escuelas 0-3 de 14 ayuntamientos de toda Galicia. Serán los municipios los encargados de contratar y ejecutar los trabajos, que deberán estar finalizados en diciembre de este año.

Reunión ordense

Por otro lado, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se reunió con el alcalde ordense y la edil de Política Social, y presidenta de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ordes, para abordar necesidades y vías de colaboración. Asimismo, desde el citado Concello acaban de licitar la mejora de varias vías en la parroquia de Montaos, incluidas en el POS+ Adicional 2/2025 por 389.935 €.

Susana García, izquierda, con el conselleiro Diego Calvo y el regidor José Luis Martínez / Xunta

Incluyen pistas tras la iglesia, acceso a Espiñeira, zona de Chan, Condomiña, Piñeiro y Fosado.