La teense que luchará por ser la mejor camarera de España: "En este oficio hay que tener mucha psicología"

A los 9 años, la teense Sonia García ya veía con fascinación cómo su padre manejaba la bandeja o servía vino del país en el bar O Piro, en Oza, el primero de los dos negocios -el segundo fue A de Irene, en Cacheiras, que Salvador García regentó con su mujer Irene Durán. Por aquel entonces Sonia no podía ni imaginar que 15 años después se estaría preparando para competir en el Concurso Camarero del Año, una de las pruebas más relevantes del calendario gastronómico profesional en España.

La teense Sonia García Durán participará en la gran final del Concurso Camarero del Año 2025-2026, el próximo 26 de marzo en Barcelona / CEDIDA

Lamentablemente, Salvador, fallecido hace unos meses, no podrá presenciar el gran reto al que su hija se enfrentará el próximo 26 de marzo en Barcelona, pero Sonia lo tiene siempre muy presente. "Sé que estaría orgulloso y me gustaría hacer un buen papel por él. Sería un reconocimiento a todo lo que me enseñó", dice emocionada la joven, de 24 años.

Sonia, que trabaja en El Estudio, en Santiago, se formó en el CIFP Compostela. "Tuve grandes profesores", recuerda, y fueron varios de ellos los que la animaron a intentar preparar las oposiciones para conseguir una plaza como profesora de Servicios en Restauración. De momento, estudia por su cuenta con el apoyo de algunos de sus exdocentes, eso sí, "quitándole horas al sueño", como admite entre risas.

En la gran final de Barcelona, en la que competirá con otros cinco profesionales -junto con otro gallego, el lucense Marcos Eiré- tendrá que disputar dos pruebas: una de sala y otra de barra. En la primera deberá realizar un montaje completo para cuatro personas que la evaluarán en todos los aspectos del servicio: desde la recepción a los clientes hasta la preparación de la mesa, la presentación del vino e incluso la elaboración de un plato frío en ese mismo momento.

La prueba de barra incluye tiraje de cerveza más maridaje con una tapa, prueba de coctelería -elaborando tres cócteles distintos de autor- y prueba de café -con cafés expresos, capuccino y cóctel con café.

"Si hay fallos, el cliente no debe notarlo"

En total, serán casi dos horas de competición en la que tendrá que intentar estar concentrada al 100%: "Es importante prepararse bien en los meses previos a la gran final para llegar muy centrado, de manera que, si te equivocas en la prueba, no se note nada", explica. "Tenemos que transmitir una experiencia única y, si hay fallos, el cliente no debe notarlo", añade.

Al final, como explica Sonia, "en este oficio hay que tener mucha psicología". Cuando sus clientes de todos los días entran por la puerta, la joven sabe "qué café toman, cómo lo toman, si en taza, si en vaso, con qué leche...". Es una deferencia que "siempre agradecen", asegura con una gran sonrisa.