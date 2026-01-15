La Unidad de Conductas Adictivas de Carballo atendió el año pasado a 503 personas, un 4% más que en 2024

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, firmaron este jueves el convenio de colaboración para la financiación de la Unidad de Conductas Adictivas de la localidad (UCA), por el que la institución provincial aportará 30.000 euros. En el acto participó también el vicepresidente provincial, Xosé Regueira.

Desde su creación en 1995, la UCA de Carballo es un recurso sanitario y social de referencia comarcal, que presta atención especializada a las personas con trastornos adictivos, no solo de Carballo, sino de quince ayuntamientos de las comarcas de Bergantiños, Soneira y Fisterra.

Solo en el último año, la unidad atendió a 503 personas, cerca de un 4% más que el año anterior, desarrollando programas de tratamiento por consumo de drogas ilegales, alcohol, tabaco o benzodiacepinas, así como intervenciones en adicciones comportamentales.

En su plantilla cuenta con médico-psiquiatra, enfermera, psicóloga, trabajadora social y personal administrativo para prestar una atención integral a los usuarios y usuarias, tanto en el campo médico como en el psicológico y en el social.

Formoso puso en valor «el trabajo esencial que realiza la Unidad de Conductas Adictivas de Carballo en la prevención y rehabilitación de las personas con problemas de adicciones» y destacó que «el compromiso de la Diputación con el ámbito social se traduce en apoyar servicios públicos de proximidad».

«Invertir en obras, carreteras o servicios públicos es importante, pero también lo es ayudar a reforzar recursos sociales y sanitarios como este, que atienden realidades complejas y tienen un impacto directo en la vida de las personas», afirmó Formoso.

Tras la firma del convenio, el presidente de la Diputación mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde y con los concejales y concejalas del Gobierno local, en la que se analizaron algunas de las principales inversiones de la institución provincial en el municipio, así como las necesidades del mismo.