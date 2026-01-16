De autor aficionado en Arzúa a ganar un premio internacional: "Tengo conocidos que no sabían que escribía"

Jacobo Vieites, criado en Ordes y vecino de Arzúa desde hace una década, es la prueba de que nunca es tarde para probar nuevas experiencias. Desde pequeño siempre fue un apasionado de la lectura. Perderse en la tinta de las páginas, descubrir historias y reflexionar sobre las ideas estampadas por autores como Charles Bukowsky (su favorito) es una de sus pasiones junto al fútbol, al que lleva ligado como entrenador desde los 18 años. El 2024 fue el inicio de su camino como autor, presentándose a un concurso de microrrelatos del que saldría finalista. De ahí en adelante, su carrera ha vivido un ascenso meteórico, obteniendo en septiembre el primer premio en castellano en el XVII Encuentro de poesía y cuento Premio José Carlos Capparelli, organizado en Argentina y en el que se presentaron 605 obras de 21 países de Europa, América del Norte, América Central y América del Sur.

Jacobo ganó en la categoría de cuentos (en la que se presentaron casi 400 propuestas) con su microrrelato El significado de las palabras. "Me basé en la idea del nacimiento de un nuevo país que necesita formar un lenguaje. A partir de esta premisa, se presenta una persona a la que le ponen la encomienda de crear los términos y palabras que se usarán como base. No obstante, desde el gobierno lo van censurando y obligando a usar otras palabras para generar control y reforzar la autoridad", resume sobre la obra.

Vieites ya puede presumir de premios y publicaciones en revistas literarias de países como México o Venezuela. Con todo, su último logro en el certamen internacional organizado por la Asociación Siciliana Buenos Aires Nord, tendrá un hueco especial. Y no solo por lo que significa, sino también por cómo se enteró del triunfo: "Recuerdo que nos habían citado a una gala online. Mientras la escuchaba estaba viendo el Madrid en el bar de un amigo y yo decía 'fijo que no gano', hasta que de repente me anunciaron como ganador y tuve que ir corriendo al comedor de atrás para conectarme en directo. Fue increíble", recuerda entre risas.

Para el arzuano, escribir es una forma de liberar tensión. "Lo hago para desconectar. Me gusta pensar sobre una idea e irla desarrollando, luego si le gusta a la gente pues mucho mejor", explica. El artista también explora su creatividad a través de la poesía, pero lo suyo son los relatos cortos y microrrelatos. "Me centro más en estos formatos porque me gusta cambiar las temáticas y enfocarme en los contenidos de manera concisa, aunque esto consista en plasmar ideas más a corto plazo", comenta.

Jacobo compagina su pasión por la literatura con su trabajo como técnico comercial y su rol como entrenador de la SD Ponte Carreira. Con todo, tras solo dos años de carrera como escritor, muchos de sus vecinos se sorprenden ante su talento para jugar con el lenguaje. "La gente me suele ver en el campo de fútbol o tomando algo con mis amigos y se sorprende al enterarse de que participo en este tipo de concursos. Tengo conocidos que no sabían que escribía", señala.

Tarea pendiente

Como consecuencia de su éxito, el autor recibe ahora incontables peticiones para probar su creatividad e ingenio con la pluma a gran escala. "Los que me conocen me dicen 'tienes que escribir una novela', pero eso es un asunto de más peso y magnitud que me tomo con más calma, no soy de propósitos de año nuevo", bromea.

Admite que publicar su propio libro es una tarea pendiente que planea cumplir algún día. Ya tiene en mente el tema principal: "Giraría en torno a un crimen que ocurre en el transcurso del Camino de Santiago a su paso por Arzúa. Creo que podría desarrollarla pero me va a llevar un tiempo".